¿Barcelona sería justo campeón de LaLiga? Esto respondió Zinedine Zidane. | Fuente: AFP

Real Madrid se mantiene en la cima de la tabla de posociones de LaLiga con 80 puntos; sin embargo, no puede confiarse ya que FC Barcelona se encuentra pisándole los talones con 79 unidades. Por su parte, Zinedine Zidane, entrenador de la 'Casa Blanca', fue consultado acerca de su rival directo.

Al preguntársele acerca de si Barcelona sería un justo campeón del torneo español, 'Zizou', sin ánimos de polemizar, precisó: "No lo sé, ganará el que tenga más puntos al final de la temporada", sostuvo en conferencia de prensa.

Asimismo, sostuvo que no se fija en otros marcadores, sino en el propio. Y que tampoco hace cuentas matemáticas hacia el final del campeonato, sino que va partido a partido.

"Aquí no se hacen cuentas ni cuentos, sino de ganar los partidos. Y sólo hay que focalizarse en el de mañana", indicó el entrenador francés respecto al compromiso que tendrá que enfrentar ante Granada.

Por otra parte, también se refirió a los comentarios respecto a supuestas ventajas arbitrales para su equipo: "Todo el mundo puede opinar y no me meto con la gente que habla. Nosotros trabajamos en el campo y me quedo con el esfuerzo de los jugadores cada día".

El compromiso entre Real Madrid y Granada por la fecha 36 de LaLiga a las 3:00 pm (hora peruana).

