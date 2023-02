Ronaldinho coincidió cuatro temporadas en Barcelona con Lionel Messi. | Fuente: FC Barcelona

Ronaldinho Gaúcho volvió a recordar su paso por el Barcelona, club donde jugó por cinco temporadas y consiguió ganarlo todo a nivel de clubes y también en el ámbito personal. En ese periodo, coincidió con Lionel Messi, quien al momento del arribo del brasileño empezaba a ser parte del primer equipo azulgrana.

“Cuando llegué al Barcelona ya se hablaba de un niño que destacaba. Luego fuimos amigos, empezamos a jugar juntos y nos llevamos muy bien. Él llegó siendo diferente a todos los demás y hablamos con Rijkaard para que viniera a entrenar con nosotros, fue todo muy rápido”, mencionó Ronaldinho, en una entrevista concedida a la revista Panenka.

“Tuve la suerte de darle el pase de su primer gol. Con el tiempo es muy bonito ver de tan cerca a alguien que empieza y que luego conquista el mundo. Siempre fuimos muy amigos, aprendimos cosas del día a día, él me enseñaba español y yo portugués, pero con el balón nos comprendíamos a la perfección”, contó al respecto sobre la relación que pudo desarrollar junto al argentino.

Ronaldinho comentó que Messi no le dejó ninguna enseñanza en particular, aunque destacó aspectos fuera de lo futbolístico. “Me quedaría con lo tranquilito que es. Eso es algo que me encanta de él, nunca se mete en líos, siempre está con su familia y con los más cercanos. Leo lo tiene todo, no necesita nada mío”, dijo.

Tras pasar por Barcelona, ‘Dinho’ llegó al AC Milán y calificó como “maravilloso” coincidir en el plantel con Kaká, Seedorf, Ibrahimovic o Maldini. “Fue como llegar a una selección de los mejores del mundo, como el Real Madrid de los galácticos”, expresó.

En Milán cerro su paso por Europa y posteriormente jugaría por Flamengo, Atlético Mineiro y Fluminense de Brasil, además de llegar al Querétaro de México.

