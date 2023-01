Ronald Koeman abraza a Lionel Messi tras la victoria del Barcelona ante Athletic Club | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDER GILLENEA

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, se mostró "muy satisfecho" del triunfo logrado en San Mamés frente al Athletic Club (2-3), que le coloca a siete puntos del liderato que ocupa el Atlético de Madrid, y subrayó que "siempre hay liga" para su equipo porque "la temporada es muy larga"."Puede haber lesiones y altibajos en una temporada y a un equipo que va muy bien le puede costar. Todos los partidos se pueden perder. Hay mucha competencia. Los equipos grandes tienen un calendario muy apretado y es dificilísimo mantener un nivel alto toda la temporada", señaló.Koeman destacó que el Barça hizo "un gran partido" después del 1-0 marcado por Iñaki Williams en el que echó en falta "más organización defensiva" al perder el balón"Después del 1-0 dominamos el partido y siempre pudimos buscar el hombre libre con Leo (Messi) en medio campo y profundidad de Griezmann y Dembele. Marcamos goles de mucha calidad y con un poco más de suerte pudimos abultar más el resultado", dijo.

Barcelona 1-1 Athletic Club: así fue el gol de Pedri | Fuente: DirecTV Sports

El entrenador neerlandés añadió que "la diferencia con el Athletic" la marcaron con la superioridad en el centro del campo que le proporcionaron De Jong, Busquets, Messi y Pedri. "Ahí siempre tuvimos uno mas y ellos llevaron el control del partido, creando peligro con asistencias y goles", destacó."Pedri es uno de ellos. Ya hemos hablado suficiente de él. No es una sorpresa que esté a un nivel muy grande. Y de Messi no me ha sorprendido su calidad, lleva muchos años de alto nivel. Sus goles y efectividad ahora quizás son más que al principio. Se siente cómodo y con muchas ganas", recalcó.Koeman, por último, abundó en que necesitad "seguir esta línea de intensidad y concentración". "El equipo trabaja bien desde hace tiempo, serio y con mucha intensidad, y creo que hemos merecido más puntos. Hoy hemos tenido efectividad y está muy bien porque así aumentamos también nuestra confianza", concluyó.

(Con información de EFE)