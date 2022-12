Ronald Koeman DT de Barcelona. | Fuente: Barcelona

Ronald Koeman ha recibido un sinnúmero de mensajes de felicitación por su llegada a Barcelona, pero también tiene sus detractores. En esa línea apareció el exjugador azulgrana Gerard Deulofeu, quien tuvo al holandés al DT en su etapa en el Everton.

Deulofeu, quien hizo las divisiones menores en Barcelona, no dudó en criticar la labor profesional de Koeman que firmó por dos temporadas como nuevo estratega en el Camp Nou.

"Yo de Koeman te puedo hablar de mi experiencia personal, y tengo muy poca cosa de decirte de Koeman. A mí no me aportó absolutamente nada. No fuí feliz, pedí salir y me fui al Milán". Ya veremos cómo le va en el Camp Nou", señaló en Catalunya Radio.

También dijo no le causa ningún sentimiento la crisis que atraviesa Barcelona después de la dura eliminación en la Champions League. "El Barça no me da ninguna pena. Ahora mismo me es absolutamente igual", agregó.

Deulofeu señalo además que “aún no sé dónde iré, aunque la Liga española es una opción” e indicó que en la cantera de Barcelona no tienen paciencia.

"En Barcelona llevan años sin tener paciencia con la cantera. Si les das tiempo, aprenden el estilo del primer equipo. Jugadores hay, que muchos hemos salido de ahí, pero no paciencia. Ahora habrá cambios, pero llevan años de retraso", culminó.

Ronald Koeman y Deulofeu en el Everton. | Fuente: EFE

Te sugerimos leer