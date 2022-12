Ronald Koeman DT de Barcelona. | Fuente: AFP

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, se mostró este viernes muy orgulloso de la evolución del equipo azulgrana y de cómo este ha vuelto a conectar con los aficionados en las últimos días, especialmente después del triunfo ante Sevilla por la Copa del Rey."Ya se nota por la calle. La gente que me habla está contenta. Han pasado momentos malos y la sensación que tengo es que la gente está con el equipo. Hemos trabajado mucho para tener este 'feeling' con la gente. Ojalá que en un día vuelva a estar el campo lleno, para tener el ambiente y disfrutar de una noche como la última ante el Sevilla", afirmó en la previa del partido de LaLiga contra el Osasuna.

Koeman se mostró contrariado cuando le consultaron sobre su futuro y si continuará en la próxima temporada luego de definirse al ganador de las elecciones presidenciales, que tiene como candidatos a Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa.

“Son cosas normales que siempre existen cuando hay un nuevo presidente. No está en mis manos y tengo un año más de contrato. El presidente debe mandar en esto. En la prensa interesa poner nombres para crear polémica, lo más importante es que a mi no me molesta. Yo estoy metido en mi trabajo, no me interesa. No me molestan los nombres de Xavi u otros. El nuevo presidente es el que decide. Estoy harto de contestar este tipo de preguntas", señaló en conferencia de prensa.

Ronald Koeman en conferencia de prensa. | Fuente: Barcelona

Apunta a Osasuna

Ronald Koeman espera seguir viendo esa progresión en el equipo este sábado en El Sadar, en un partido que sabe que es clave para aprovechar lo que suceda en el derbi madrileño del día siguiente."Es importante ganar mañana, porque sabemos que el domingo hay un Atlético de Madrid-Real Madrid y que uno de los dos o los dos van a perder puntos. Lo primero es nuestro partido. No hay que olvidar que nosotros tenemos que ganar, y después lo más importante es que el equipo que va arriba (el Atlético) pierda puntos", comentó.

