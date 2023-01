Antoine Griezmann y Quique Setién. | Fuente: EFE

El entrenador de Barcelona, Quique Setién, lamentó el empate 2-2 ante Atletico de Madrid, en el Camp Nou, que es un mal resultado de cara a seguir a la caza del líder Real Madrid. Además se refirió al caso Antoine Griezmann, que estátia molesto por jugar solo el tiempo adicional ante los 'colchoneros'.

"Hablaré con él, no le pediré disculpas pero entiendo que pueda sentirse mal, y yo también por él porque es un gran profesional y una gran persona”, sostuvo el controvertido entrenador del cuadro azulgrana.

"A Griezmann le veo bien. El problema es que no pueden jugar todos y hay que decidirse por algunos. Siempre piensas que en un momento determinado puede hacer algo. No lo he hecho antes porque estábamos jugando muy bien. A Suárez siempre hay que tratar de tenerle, a Messi también, porque no sabes nunca lo que va a pasar. No es fácil encontrarle sitio sin desestabilizar el equipo", agregó.

Estas declaraciones dejan en claro que Griezmann no es tomado en cuenta como primera opción en la línea ofensiva de Barcelona, pese que llegó en medio de una gran expectativa al Barza.

"Es una pena, porque cada vez lo tenemos más complicado. Dejarnos estos puntos supone que nos alejamos del título, pero hay que seguir trabajando", culminó Setién, que sabe que ahora se le complica las chances de título de LaLiga.

Real Madrid, con 71 puntos, buscará alargar la diferencia con Barcelona (70) en el partido ante Getafe.

