Quique Setién entrenador de Barcelona. | Fuente: EFE

La reunión de urgencia entre el presidente de Barcelona Josep María Bartomeu y Quique Setién acabó con la ratificación en el cargo del entrenador de 61 años, pese que el cuadro azulgrana perdió LaLiga Santander a manos del Real Madrid.

Sport de España señaló que Setién dirigirá a Barcelona ante Alavés en el último partido de LaLiga, luego se abrirá un "período de reflexión" con seis días de vacaciones que disfrutarán Lionel Messi y compañía de cara al duelo ante Napoli por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

"El Barza no tiene la intención de prescindir de Setién: salvo que el propio técnico decida dar un paso al costado, se sentará en el banquillo del Camp Nou el próximo 8 de agosto, para recibir al Nápoles en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones", agregó la publicación.

Como se sabe, Lionel Messi encedió la interna de Barcelona tras la derrota ante Osasuna. "Ya dije que si seguíamos así no alcanzaba para la Champions y no nos ha dado ni para la LaLiga. Vamos a tener que cambiar mucho si queremos hacer algo y hacer mucha autocrítica empezando por nosotros mismos. Hemos perdido por nuestros errores y no por los aciertos del Madrid como dicen muchos", dijo.

Quique Setién y Bartomeu. | Fuente: EFE

