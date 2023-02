Pep Guardiola fue anteriormente el director técnico del Barcelona. | Fuente: AFP/Prensa Barcelona

Ernesto Valverde viene pasando por un momento indeseable en el Barcelona. A raíz de la derrota ante Atlético de Madrid, directivos del elenco español fueron a reunirse con Xavi Hernández para que sea el nuevo entrenador aún estando él en el club y esa noticia se expandió rápidamente por todos los medios españoles.

Pese a no estar involucrado en su situación, Pep Guardiola fue consultado sobre lo ocurrido con Ernesto Valverde en Barcelona y aseguró que no merece ser partícipe de ese hecho. Además, confió en que todo se resuelva de la mejor manera hablando como socio del club.

"Barcelona es un sitio especial donde ganar la liga no es suficiente. Sin embargo, todo esto me sabe muy mal por Ernesto Valverde porque él no se merece esto. Espero que esta situación se pueda solucionar pronto, lo deseo como socio del club y eso es todo", dijo Pep Guardiola en conferencia de prensa.

De momento, se desconoce si Ernesto Valverde continuará como director técnico del Barcelona. La directiva del equipo tiene varias alternativas para ocupar su lugar y, de parte del entrenador, siendo consciente que su situación es insostenible podría tomar la decisión de renunciar.

