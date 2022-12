Koeman y Guardiola. | Fuente: AFP

El técnico del Manchester City Pep Guardiola utilizó su cuenta de Twitter para dar su apoyo al nuevo entrenador de Barcelona, Ronald Koeman, quien fue su excompañero suyo en el ‘Dream Team’ de Johan Cruyff.

“Toda la suerte del mundo, Ronald”, fue el escueto mensaje de Guardiola para expresarle sus mejores deseos a Koeman.

De esta manera, Koeman llega en medio de gran expectativa para asumir las riendas de Barcelona luego de varios intentos fallidos.

El exdefensa holandés, héroe del Barcelona en Wembley y que dio a los culés su primera Copa de Europa, cumple así su sueño de regresar al club azulgrana para dirigir al primer equipo, que actualmente atraviesa una crisis tras la eliminación de la Champions League.

Koeman no descartó una salida de jugadores, pero evitó dar nombres. "No me gusta hablar de nombres, tenemos que buscar lo mejor para el club y hacer la mejor plantilla. Hay jugadores de cierta edad que podéis tener dudas sobre el rendimiento, hay que respetar a todos los jugadores. Nosotros buscamos lo mejor para el club, pero si hay que tomar decisiones, las tomaremos. Ha ido todo muy rápido, desde ya estamos trabajando y hablando sobre decisiones que tenemos que tomar. Pero no me gusta decir nombres, por respeto a los jugadores", dijo en conferencia de prensa.

Te sugerimos leer