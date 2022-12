Ansu Fati ha marcado dos goles con el Barcelona en la presente temporada. | Fuente: AFP

Ansu Fati, con la reaparición de Lionel Messi, ha perdido protagonismo en el Barcelona y en España se ha empezado a hablar sobre la posibilidad de que deje el equipo en calidad de préstamo. Sin embargo, tras la extensión de su contrato, su padre prácticamente le ha cerrado las puertas a que esto ocurra.

En declaraciones recogidas por el diario español Marca, Boris Fati, el papá de Ansu Fati, se refirió a la ampliación del vínculo de su hijo con el Barcelona y aseguró que se encuentra muy feliz. Además, al ser consultado sobre una posible salida como cedido, la descartó por completo al mencionar que en el elenco blaugrana está adquiriendo enseñanzas de los mejores.

"Lo vamos a celebrar en familia, nadie pensaba en esto hace unos años y es un sueño hecho realidad. Ansu Fati esta contentísimo, no puede pedir más por parte del Barcelona. Sabe que es un juvenil y no se puede venir abajo. No creo que salga del club en enero, ¿para qué? Está entrenando y aprendiendo de los mejores", dijo.

Con 17 años recién cumplidos, el nuevo contrato de Ansu Fati con el Barcelona dura hasta el 2022 y con la opción de que se extienda por dos más. Es importante mencionar, también, que su cláusula de rescisión está ahora valorizada en 170 millones de euros.

