Neymar de PSG. | Fuente: AFP

Neymar, que es vinculado nuevamente a Barcelona, es considerado uno de los mejores futbolistas de la actualidad. Sin embargo, el delantero brasileño del París Saint Germain (PSG) no se escapa de las críticas de sus detractores.

Rafael da Silva, defensa del Olympique de Lyon, señaló que pese a su gran talento, su compatriota no es líder. “Neymar no es un líder. Puede hacer grandes cosas en el campo si está concentrado. En ese caso, es el mejor jugador del mundo. Pero creo que el fútbol no es su prioridad hoy. Hay tantas cosas a su alrededor", señaló a la cadena ESPN.

El exjugador de Manchester United espera que Neymar cambie de mentalidad para el beneficio de la Selección de Brasil rumbo a Qatar 2022. "Necesitamos a Neymar en Brasil. Lo necesitamos mucho. Pero tiene que mejorar las cosas que tiene fuera del terreno de juego, para ser el mejor dentro y convertirse en el mejor", agregó.

Rafael recordó también que intentó hablar con 'Ney'. “Sé que tiene dificultades para escuchar. Traté de hablar con él, decirle la verdad, pero a veces la gente no quiere escuchar la verdad. Quieren escucharte decir: 'Eres bueno, eres mágico'. Solo quieren cumplidos, pero la vida no es así", concluyó.

Te sugerimos leer