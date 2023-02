El danés quiere brillar con la camiseta del Barza. | Fuente: AFP

El delantero Martin Braithwaite aseguró que se ve con un gran futuro en Barcelona, en entrevista con ESPN. El danés aseguró que quiere ser recordado como uno de los jugadores históricos del cuadro azulgrana.

"Estoy seguro de que me quedaré más de cuatro años y medio, así es como lo veo en mi cabeza. En este momento, sólo quiero jugar, disfrutar y ganar títulos con este equipo porque para eso estoy aquí", afirmó Braithwaite.

Asimismo, el danés señaló que quiere ser recordado como uno de los mejores por los hinchas catalanes. "Miro a todos estos jugadores legendarios que han jugado aquí, y todos los períodos en los que tuvieron algunos de los mejores equipos, y para mí uno de los objetivos es poder decir que jugué en uno de los mejores equipos y generaciones del Barza. Quiero que la gente pueda mirar hacia atrás y decir; 'Sí, ese fue uno de los mejores equipos que ha habido en la historia del Barza'. Esa es una gran motivación para mí y viene con mucho trabajo duro. Estoy emocionado", añadió.

Sobre las negociaciones por su fichaje hacia Barcelona, Braithwaite aseguró que se sentía nervioso y que era un secreto. "Sentí que era mejor esperar y ver cómo iba esto. Si se ponía 100% serio, entonces se lo haría saber a mi esposa, pero no había razón para entusiasmar a las personas que me rodean. Me emocioné, pero sabía que si se lo decía a la gente, iban a hablar de eso todos los días", concluyó el delantero, quien acaba de tener un hijo con su pareja.

