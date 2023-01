Luis Suárez y Ronald Koeman. | Fuente: Barcelona

El delantero uruguayo Luis Suárez no pudo aguantar las lágrimas en su despedida con el Barcelona. Tras el momento emotivo, el 'Pistolero' se refirió sobre la decisión de Ronald Koeman de no contra con él para la temporada 2020-2021.

"Me lo esperaba, ya se había dicho antes de que él me lo comunicase. No tenía problemas para dar un paso al lado, pero quería seguir entrenando mientras buscaba una solución. Koeman estuvo de acuerdo con ello", aseguró Suárez en conferencia de prensa.

Respecto a la propusta ofensiva de Ronald Koeman, sostuvo: "Todos los nuevos comienzos de año cambias el chip: hay muchas ganas, muchos jugadores jóvenes... hay más variantes a la hora de rotar, y creo que será un año muy bueno para el club", agregó.

Asimismo Suárez señaló qué pierde Barcelona tras su salida. "A veces el club necesita cambios y el entrenador no contaba conmigo. Me voy con la sensación de que he cumplido, ser el tercer máximo goleador del club no es nada fácil. Que me recuerden por todo lo que hice por el club en los momentos buenos y también en los malos", manifestó.

Finalmente, el goleador sudamericano de 33 años indicó que está "ilusionado" por su llegada al Atlético de Madrid. "Voy con mucha ilusión, a un equipo muy competitivo que siempre llegaba hasta el final peleando por la liga. Quiero ayudar al equipo a que siga creciendo y conseguir algo importante", culminó.

