Luis Figo habló de su paso por el Barcelona. | Fuente: EFE

Luis Figo, exjugador del Real Madrid y del Barcelona, afirmó que en ningún momento sufrió de racismo en el vestuario del cuadro azulgrana después de que el francés Emmanuel Petit afirmara en una entrevista haberlo vivido.

"En mi época eso no pasó, nunca he sentido racismo en el vestuario. Todo lo contrario. Era extranjero y con quien mejor me llevaba era con los españoles. En mi ciclo no sentí ningún tipo de racismo y es extraño porque normalmente en cualquier vestuario hay buen ambiente. Si no, no consigues los objetivos", señaló.

Figo también se refirió sobre la seguridad para el choque entre Barcelona y Real Madrid a jugarse el 18 de diciembre, en el Camp Nou, en partido postergado de la fecha 10 de la Liga Santander.

"Jugué en Barcelona, no estaba garantizada mi seguridad y hubo partido. No veo por qué no tiene que jugarse. Hoy en día si quieres garantizar la seguridad lo haces, es mi opinión. Cambiar fechas de partidos tan importantes es dar fuerza a la gente que se quiere reivindicar", indicó.

Figo jugó en Barcelona de 1995 a 1999, precisamente en ese año fichó por el Real Madrid desatando una gran polémica en el fútbol español.

Luis Figo. | Fuente: EFE | Fotógrafo: OLI SCARFF

Te sugerimos leer