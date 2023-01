Lautaro Martínez se quedaría en el Inter de Milán. | Fuente: EFE

Los dirigentes del Inter de Milán están cada vez más convencidos que Barcelona no podrá presentar una oferta competitiva por el delantero argentino Lautaro Martínez y que el acuerdo en estos momentos es una utopía, informó 'La Gazzetta Dello Sport'.

“La era de los fichajes por encima de los 100 millones de euros en can Barza parece que ha llegado a su fin. Dembélé, Coutinho y Griezmann han sido fichados desde el verano de 2017 abonando traspasos o la cláusula en el caso del francés, superiores a ese importe. Una política de fichajes que no se puede matener, y que no ha dado los resultados esperados”, informó el medio italiano.

La información indicó que ahora el Inter de Milán busca renovarle el contrato al atacante de 22 años a sabiendas que Barcelona no podrá pagar la cláusula de rescisión de 111 millones de euros.

Se informó, además, que la crisis económica provocada por el nuevo coronavirus fue una de las causas que han alejado la contratación de Martínez a Barcelona.

El centrodelantero de la Selección de Argentina es uno de los mejores jugadores de la temporada en Europa. Previo a la paralización, el ‘Toro’ anotó 11 goles en la Serie A y 5 en la Champions League y en Barza lo esperan para que luche el puesto con el uruguayo Luis Suárez.

Lautaro Martínez llegó al Inter procedente del Racing Club. | Fuente: AFP

