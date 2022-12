Joan Laporta ganador. | Fuente: Barcelona

Gran triunfo. Joan Laporta se llevó de manera cómoda las elecciones presidenciales de Barcelona, que este domingo tuvo su segunda mayor participación en la historia del club azulgrana, pese a la crisis sanitaria por la COVID-19.

A través de sus redes sociales, Barcelona dio a conocer que Laporta, que ya fue presidente entre 2003 y 2010, volvió al sillón presidencial del club al sumar 30.184 votos (el 54,28% del total). Segundo en estos comicios fue Víctor Font, con 16.679 votos (el 29,99%), y tercero, Toni Freixa, con 4.769 apoyos (el 8,58%).

Minutos antes de conocerse del triunfo de Laporta, Víctor Font y Toni Freixa felicitaron al nuevo mandamás del Barza. Los tres se abrazaron y estrecharon las manos en claro símbolo de unión en el final de las elecciones.

"Felicito a Laporta que ha obtenido una victoria que no admite discusión. Y a partir de ahora a apoyar a nuestro presidente como ya hicimos en las anteriores elecciones", fue la felicitación de Freixa ante el rotundo triunfo de Laporta.

La victoria de Barcelona llegó en medio del buen momento del cuadro azulgrana que se ubica en el segundo lugar de LaLiga tras el triunfo por 2-0 ante Osasuna. El equipo de Ronald koeman suma 56 puntos a tres unidades del líder Atlético de Madrid, que tiene un pendiente un compromiso.

"Si yo no gano, se va del club"

Barcelona vive una crisis institucional a solo cuatro días de las elecciones presidenciales en el club azulgrana. Y uno de los temás más importantes es la continuidad de la estrella del plantel que dirige Ronald Koeman: el crack argentino Lionel Messi.

Joan Laporta, que lucha por volver a la presidencia de Barza, señaló que si no gana las elecciones del 7 de marzo, se descartará la permanencia de Lionel. "Messi valorará la propuesta que le haremos. Estoy convencido de que si ganan los otros candidatos, Messi no seguirá en el Barza, si gano yo, seguirá. No quedó contento con la etapa de Freixa de directivo", señaló.

