Georginio Wijnaldum se acerca a Barcelona. | Fuente: AFP

El internacional holandés Georginio Wijnaldum no confirmó ni desmintió este jueves las informaciones que lo colocan como posible fichaje del Barcelona para la próxima temporada."Son solo rumores, de momento no puedo decir nada", dijo con una sonrisa el centrocampista cuando le preguntaron sobre el tema, en una rueda de prensa de la selección de Holanda.Wijnaldum, de 29 años, repitió la misma respuesta cuando le pidieron su opinión sobre si podría ser una pieza importante del club catalán y por sus preferencias para la próxima temporada."Creía que ibas a decir que puedo ser un pilar de la selección holandesa", añadió ante la insistencia de uno de los periodistas. "Si me preguntas por la "orange", podré responder".La prensa holandesa ha publicado que Wijnaldum está negociando su incorporación al Barcelona, conversaciones que contarían con el visto bueno de su actual club, el Liverpool.Los culés podrían hacerse con sus servicios pagando entre 15 y 20 millones de euros, aseguraron los dos periódicos de pago más leídos de Holanda, "De Telegraaf" y Algemeen Dagblad".El centrocampista tiene contrato con el Liverpool hasta el verano de 2021, pero el Barcelona le habría pedido que no renovase para intentar su fichaje.

