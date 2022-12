Frenkie de Jong ha jugado siete partidos con la Selección Mayor de Holanda. | Fuente: AFP

Barcelona todavía no ha definido quién será su director técnico la próxima temporada. Si bien Ernesto Valverde todavía tiene contrato, se ha rumoreado mucho en medios españoles que podría salir en este periodo de transferencias. Y dentro de las opciones que figuran para reemplazarlo están Roberto Martínez y Ronald Koeman, actual entrenador en Selección Holandesa.

Frenkie de Jong, la única contratación del Barcelona confirmada para la siguiente campaña, fue consultado sobre la posibilidad de que Koeman asuma el cargo de estratega del club, pero evitó extenderse al respecto. Asimismo, dio a conocer que todavía no ha tenido comunicación con Ernesto Valverde.

"Diría que veo a Ronald Koeman en la Selección de Holanda. Además, decir otra cosa sería ser irrespetuoso con Ernesto Valverde. No sería bueno que yo especulara sobre esto y tampoco creo que estén sucediendo tantas cosas. Aún no he tenido ningún contacto con Valverde y no sé cómo están las cosas en el club", dijo.

Frenkie de Jong será presentado con el Barcelona una vez que finalice su participación con la Selección Holandesa en la Liga de Naciones de la UEFA. Existe la posibilidad de que en esa oportunidad esté acompañado de su compatriots Matthijs de Ligt, que ha sido vinculado con la escuadra blaugrana en repetidas ocasiones.

Te sugerimos leer