El brasileño busca un club al no tener lugar en Barcelona. | Fuente: AFP

El volante Philippe Coutinho puede fichar por Arsenal para la siguiente temporada, afirmó AS. El brasileño estaba cedido por Barcelona al Bayern Munich para la temporada 2019-20, pero no está en los planes a futuro del conjunto catalán y ni del bávaro, por lo que busca un club al cual migrar.

"El futuro de Philippe Coutinho no está en Barcelona. El futbolista brasileño, actualmente cedido en el Bayern Munich, no entra en los planes del conjunto catalán... y tampoco en el de los alemanes, ya que no ejecutarán la opción de compra de 120 millones por el centrocampista de 27 años, tal y como avisó [Karl-Heinz] Rummenigge: 'La opción ya expiró y no la hemos ejecutado'. Entre las opciones que maneja Coutinho, el Arsenal ha preparado el terreno y [Mikel] Arteta 'sueña' con él", aseguró el medio español.

Sin embargo, su representante aseguró que no han recibido ofertas. "El equipo 'gunner' se ha puesto a la cola en una puja en la que también está el Chelsea para hacerle un hueco en su plantilla. Kia Joorabchian, representante del brasileño, reconoció en talkSPORT que no han hablado con nadie. 'Cuando las cosas vuelvan a la normalidad ya hablaremos de dónde puede ir, de momento todo el mundo está atento a cómo se reinicia el fútbol tras la pandemia', dijo", añadió el diario.

Coutinho llegó a Barcelona en enero de 2018, tras 5 años en el Liverpool. El volante arribó a Cataluña entre bombos y platillos, pero no logró consolidarse en el conjunto culé, por lo que fue cedido al Bayer Munich en junio del siguiente año.

Te sugerimos leer