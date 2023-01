Erling Haaland de Borussia. | Fuente: AFP

Emili Rousaud, candidato a la presidencia de Barcelona, presentó a Josep María Miguella quien sería el vicepresidente deportivo del club azulgrana si la 'Els Millors al Barza' consigue ganar los comicios del próximo 24 de enero.

Miguella, que ya tiene un paso por la dirigencia de Barcelona, señaló que ya han cerrado un acuerdo con el atacante noruego de Borussia Dortmund Erling Haaland tras llegar a buen puerto las tratativas con el representante, Minio Riola.

"No conocía a Emili y un día me enteré que un directivo se iba del club en unas circunstancias no explicadas. Empecé a pensar y dije ¿cuántos directivos han dimitido de las directivas del Barça? Ser directivo es algo magnífico. Me llamó la atención que lo dejara. Nos reunimos en Peralada y le expliqué qué era para mí el Barça y qué se debía hacer en este club para que, como dije hace cuatro años, no se convirtiera en un Milan. Él es honesto, tiene las cosas claras y es la línea que yo quiero", señaló Minguella.

Rouseaud, por su parte, destacó la labor de Minguella y elogió su trabajo que incluye a Lionel Messi y Diego Maradona. "Pudo traer a Maradona, Stoichkov, Romario, Messi y con su hijo a Ansu Fati. Siempre ha estado presente. Muchas de las páginas importantes del club, fue el protagonista", sostuvo.

Hay que indicar, que Joan Laporta también lucha por volver al sillón presidencial de Barcelona, que está lejos de la punta de LaLiga Santander.

