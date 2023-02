Luis Suárez encajaría en River Plate | Fuente: AFP

El histórico exjugador uruguayo y actualmente dirigente de River Plate, Enzo Francescoli habló en una entrevista sobre cuánto le gustaría poder fichar a su compatriota Luis Suárez para el cuadro 'millonario'. Sin embargo, reconoce que esa posibilidad es prácticamente imposible a día de hoy.

"Si pudiera venir Suárez a River sería importante. Me encantaría hacer un intento, pero no pasa por mi cabeza eso. No quiero molestar a Suárez ni a ningún jugador que no vea que sea posible. La posibilidad económica del país, de su contrato....Trato de centrarme en cosas más factibles. Me encantaría, pero no es posible", reconoció Enzo Francescoli en diálogo con el programa radial Último al Arco.

Finalmente, Enzo Francescoli también opinó sobre la chance que existe para que su otro compatriota Edinson Cavani fiche por Boca Juniors. "Edinson es un jugador enorme y no sé qué va a pasar en su futuro, le deseo lo mejor. Uno puede imaginar un montón de cosas, pero la realidad es muy difícil de llevar a cabo", finalizó.

