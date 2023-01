Miralem Pjanic volante bosnio de Juventus. | Fuente: AFP - Twitter

El volante bosnio Miralem Pjanic dejó Juventus y fue oficializado este lunes como nuevo jugador de Barcelona de España en una operación que llegó a los 60 millones de euros.

En Barcelona admiten que Arthur representaba el futuro del club azulgrana debido a su edad; sin embargo, aguardan con gran expectativa a Pjanic que a sus 30 años está en su mejor momento de su carrera y reforzará el mediocampo donde destacan Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Riqui Puig.

Eso sí, Pjanic puede pasarla mal en Barcelona por unas declaraciones que realizó cuando jugaba en la Roma. En una entrevista con el diario Oslobodjenj afirmó que su sueño de niño era jugar por el Real Madrid.

"Ahora estoy bien en Roma, pero no sé si voy a salir o no este verano. Si me preguntan por mi equipo favorito, le diré que desde niño siempre me ha gustado el Real Madrid", dijo Pjanic, una declaración que seguramente no será del agrado de los hinchas del Barza.

Pjanic llegará a un Barcelona que esta temporada lucha por la Champions League que no gana desde hace 5 años. Asimismo también pelea el título de LaLiga Santander, cuyo líder actualmente es su archirrival, el Real Madrid.

Miralem Pjanic juega con Cristiano Ronaldo en Juventus. | Fuente: AFP

