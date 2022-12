Frenkie De Jong (izquierda) y su compañero Danny van de Beek posan tras coronarse campeones de la Liga de Holanda (Eredivisie) con el Ajax. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Olaf Kraak

Barcelona debe olvidar el mal episodio de semifinales de Champions League ante Liverpool y ver de cara a la siguiente temporada. Por esto, el 'azulgrana' ya se refuerza con nuevas figuras, como el joven centrocampista Frenkie De Jong.

El futbolista holandés de tan solo 22 años se unirá al conjunto de Ernesto Valverde y no ha podido ocultar su emoción por jugar al lado de Lionel Messi: "Me muero de ganas de ver a Messi durante el entrenamiento, creo que solo le voy a pasar el balón a él, jaja", sostuvo dijo entre risas el ex Ajax en un diàlogo con el diario Olé.

Asimismo, aseguró que no se siente intimidado por la ola de críticas que viene recibiendo Barcelona ni la expectativa que va a generar en la prensa internacional: "No voy a cambiar la forma en que soy. No me importa si voy a ser el centro de todas las miradas en Barcelona. Tengo curiosidad por saber cómo voy a adaptarme allí y estoy ansioso por aprender de los mejores que me rodean", agregó el futbolista.

El acuerdo para contar con De Jong se ha cerrado en 75 millones de euros más 11 variables, lo que podría convertirlo en el pase más caro de un jugador holandés.

El nuevo fichaje de Barcelona aseguró estar emocionado por jugar al lado del '10' del azulgrana. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: OLAF KRAAK

