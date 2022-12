El chileno Arturo Vidal llega a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para pasar los test for COVID-19 | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Pese a que tiene un año más de contrato, Arturo Vidal no continuará en Barcelona. El nuevo técnico azulgrana, Ronald Koeman, le comunicó que no lo tiene en sus planes para la próxima temporada. Inter de Milán lo tiene en sus planes, pero el chileno le hace un guiño a la Juventus, que es dirigido por un viejo conocido: Andrea Pirlo.

El 'Rey Arturo', en una entrevista con Daniel Habif en su canal de Youtube, habló de su futuro, de su excompañero Andrea Pirlo, actual DT de Juventus, y de la situación actual del Barcelona.

“Fue espectacular que se convirtiera en técnico de la Juve. Era increíble cuando jugaba, imagínatelo como entrenador. Si me llama él o la Juventus, yo feliz, pero uno tiene que estar tranquilo. Si pasa, pasa. Le tengo mucho cariño a la Juventus y a Andrea”, confesó.

Sobre su no continuidad en el Barcelona aseguró que no le gusta el cartelito de transferible. “Es complicado eso. Nunca he entendido eso de colocar a los jugadores con la palabra transferible. Es muy feo. Si un jugador se quiere ir o lo quieres vender, búscale un equipo pero no lo digas, es como pasar a llevar al jugador. O cambiar a jugador por jugador es una locura. Todos merecen respeto”.

El delantero chileno considera que ha tenido tenido un rendimiento parejo. “Como Arturo Vidal no hay nadie. Lo indican los números en los últimos trece años, al equipo que fui cambié para bien. Pero yo estoy a disposición de lo que decida el equipo, y acá o en otro club trataré de ser el mejor. Ya hablé con Koeman, este domingo 30 volvemos y vamos a ver qué pasa”, añadió.

Sobre la crisis del Barcelona

Arturo Vidal señaló que hay muchas cosas que se deben cambiar en el cuadro azulgrana. "El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano”, indicó.

“Barcelona tiene que cambiar muchas cosas. Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque (los juveniles) no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, crecer e ir cada día mejor; pero cuando no avanzan, cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado. Hay muy buenos jugadores, tenemos a Messi que es el número uno y es un extraterrestre, pero él necesita ayuda, necesita jugadores que mejoren el equipo y den mejores resultados”, afirmó.

Te sugerimos leer