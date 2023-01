Arthur jugará en Juventus. | Fuente: EFE

Mientras espera que se oficialice su fichaje a Juventus, Arthur Melo medita no volver a jugar más en Barcelona debido que el entrenador azulgrana Quique Setién declaró que el volante brasileño no cumplió las “expectativas”, según Calciomercato.

Arthur, que llegó a Turín a pasar exámenes medicos con Juventus, tenía la intención de juga ren las próximas seis fechas de LaLiga Santander, aunque su malestar contra Setién sería la causante que ya no vuelva a vestir la camiseta azulgrana.

De esta manera, el exjugador de Gremio se perdería también lo que resta la Champions League. Mundo Deportivo indicó que en caso ya no vuelva a jugar con Barcelona, el brasileño debe pagar una compensación económica al club.

“No es el primero ni el último jugador que ficha con unas grandes ilusiones y expectativas y al final no fructifican por lo que sea. No sé si va a pasar con Arthur o no, pero le pasa a muchos equipos y a muchos jugadores”, fue lo que dijo Setién, que también fue criticado por la propia madre de Melo.

Melo llegó a inicios de la temporada 2018-2019, pero no logró ser un titular indiscutible en Barcelona y ello se evidenció con la llegada del holandés Frenkie de Jong.

Arthur en Turín. | Fuente: Twitter

