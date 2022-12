Antoine Griezmann se marcha del Atlético de Madrid. | Fuente: Atlético de Madrid

Antoine Griezmann anunció este martes que se marchará del Atlético de Madrid tras cinco temporadas. El delantero se lo comunicó al cuerpo técnico y la directiva del club y luego se dio tiempo para enviar un mensaje de despedida a los hinchas 'Colchoneros'.

"Después de hablar con el Cholo Simeone, con Miguel Ángel Gil Marín (directivo del club) y gente de los despachos quería hablar con ustedes, atléticos, la afición, la gente que me ha dado mucho cariño, para decirles que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de tener otros desafíos", manifestó Antoine Griezmann en un video que difundió el Atlético de Madrid en las redes sociales.

"Me ha costado coger ese camino pero es lo que siento y lo que necesito. Quería agradecerles todo el cariño que me han dado estos cinco años en que he ganado mis primeras copas y trofeos importantes con un club. Han sido momentos increíbles que siempre recordaré. Os llevo en el corazón", agregó el francés.

Todo apunta a que su próximo destino será el Barcelona. Actualmente la cláusula de rescisión de Griezmann es de 200 millones de euros, pero se verá reducida a 120 millones a partir del 1 de julio.

