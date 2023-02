Andrés Iniesta visitó el entrenamiento del Barcelona, que esta mañana era dirigido por Ernesto Valverde | Fuente: @Barcelona

El exbarcelonista Andrés Iniesta visitó, esta mañana, Ciutat Esportiva Joan Gamper. La práctica del Barcelona era dirigida por Ernesto Valverde. En ese momento, ya era vox populi que la directiva le había bajado el dedo y le estaba buscando reemplazante al técnico.

Andrés Iniesta no fue ajeno a la situación. "Las formas o cómo se está haciendo todo", dijo Iniesta. El hecho de buscarle un reemplazo antes de anunciar su salida es "un poco feo" y cree que "ese respeto hacia el entrenador que tienes, siempre debe existir".En unas declaraciones a Onda Cero, Iniesta, que fue capitán del Barça hasta que abandonó la entidad azulgrana con destino al Vissel Kobe japonés, cree que "son las formas lo que más puede doler" y considera que la situación de Valverde "queda muy debilitada".

NO FUE EL ÚNICO

En las últimas horas, no solo Iniesta defendió a Valverde, también el extécnico del Barça Pep Guardiola, ahora en el Manchester City, también lo hizo."Barcelona es un sitio especial en el que ganar la Liga no es suficiente. Me sabe muy mal por Ernesto Valverde, no se merece esto. Espero que esta situación se pueda solucionar pronto, lo deseo como socio del club", aseguró.

Te sugerimos leer

Más en Deportes

(Con información de EFE/RPP)