Joao Felix celebra con sus compañeros tras anotar el segundo gol del Atlético de Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOSE JORDAN

Atlético de Madrid, después de los dos derrotas y un empate, se reencontró con su versión efectiva y con el triunfo al imponerse a un rival exigente como el Villarreal (0-2), con lo que responde a la presión ejercida por el Barcelona, que el sábado venció al Sevilla, y a la espera de que el Real Madrid cierre la vigésima quinta jornada de LaLiga Santander este lunes frente a la Real Sociedad.

Por lo tanto, con un partido menos jugado, mantiene una ventaja que sin ser decisiva es importante de cinco puntos sobre el Barcelona. El Real Madrid es tercero a seis y el Sevilla queda ya más descolgado a diez.En La Cerámica encontró el equipo de Diego Pablo Simeone el acierto en ambas áreas que le había faltado ante el Levante. Con menos ocasiones que entonces, logró encarrilar el partido a los 25 minutos en un remate de cabeza del montenegrino Stefan Savic (fue concedido por el VAR tras ser anulado por el colegiado) y lo sentenció en el descanso con un disparo ajustado del luso Joao Felix (m.69), que había reemplazado tras el descando al francés Thomas Lemar.Además, evitó que la portería de Jan Oblak volviera a ser batida como en los ocho encuentros previos. El meta esloveno tuvo también buena culpa de ello en determinadas acciones. Pero es que el trabajo de todo el bloque, tanto en la presión arriba como atrás cuando el conjunto de Unai Emery le obligó fue el del auténtico líder de la liga, que se apuntó un triunfo imprescindible sobre todo antes del derbi de la próxima semana contra el Real Madrid en el Wanda Metropolitano.Los intentos del Villarreal no encontraron la recompensa ansiada para cerrar una racha que ahora es de siete encuentros sin ganar, lo que le deja fuera de los puestos europeos, a los que accede el Betis del chileno Manuel Pellegrini. (EFE)

Villarreal vs. Atlético de Madrid: alineaciones confirmadas

Villarreal: Sergio Asenjo; Alfonso Pedraza, Pau Torres, Raúl Albiol, Juan Foyth; Daniel Parejo, Etienne Capoue, Manu Trigueros, Moi Gómez, Samuel Chukwueze, Gerard Moreno.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Stefan Savic, Felipe Mario Hermoso; Koke; Sime Vrsaljko, MArcos Llorente, Thomas Lemar, Saúl Ñiguez; Ángel Correa, Luis Suárez.

Villarreal 0-1 Atlético de Madrid | Fuente: DirecTV Sports

Villarreal 0-2 Atlético de Madrid: así fue el gol de Joao Felix | Fuente: DirecTV Sports

LA PREVIA

Golpeado por el Chelsea y acechado por el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla, el actual bajón del Atlético de Madrid repone el debate del liderato, mientras decae a tres su colchón de puntos y visita al titubeante Villarreal, al que sólo ha ganado fuera dos veces en la era Simeone.No vence allí desde el 0-1 de 2015, con un gol de Fernando Torres. Desde entonces, ha jugado cinco veces más el estadio de La Cerámica con tres derrotas y dos empates; otro motivo para la alerta este domingo del bloque madrileño, inaccesible en la cima en las últimas doce jornadas, pero, de pronto, bajo una duda razonable.Perceptible hace más tiempo, cuando su pegada solapó el descubrimiento de una inseguridad defensiva desconocida en todo el recorrido del técnico en el Atlético, contra el Cádiz (2-4), el Eibar (1-2) o el Alavés (1-2), en cuanto su eficacia ha bajado -también la de Luis Suárez, cuatro partidos sin marcar, cuando venía de 11 goles en 9 jornadas- ha decaído su ritmo de puntos, imponente antes, pero aún relevante ahora: ha sumado 55 de los 69 disputados.Pero en las últimas cuatro citas ha cedido la misma cantidad de puntos -siete- que en las 19 anteriores. Ha perdido el equilibrio que antes lo hacía inabordable en apariencia. Ni concedía atrás ni perdonaba arriba. Ahora es todo lo contrario. Su vulnerabilidad es evidente (10 goles en contra en las últimas 7 jornadas) y su poder goleador es decreciente: en sus dos choques con el Levante propuso 42 remates, de los que nada más transformó uno en gol. De Llorente.Contra el Chelsea no tiró ni una sola ocasión entre los tres palos. No ayuda en nada al Atlético el naufragio del martes en la Liga de Campeones, por el marcador (0-1), pero sobre todo por el regreso al pasado más conservador de Simeone. No es una reacción nueva ante los momentos de dificultad. Cuando los siente, suele recurrir a la defensa como el principio de todo, el más fiable, el prioritario, para obtener lo más importante: resultados.El momento también alerta al Villarreal, que acumula seis jornadas sin ganar en la Liga, ha caído a la sexta posición y ve cómo sus perseguidores se acercan y ponen en peligro su plaza europea.El equipo de Unai Emery ha recuperado sensaciones tras superar la eliminatoria europea y clasificarse para los octavos de final de la Liga Europa, aunque el equipo sigue con dudas y con una sensación de no estar fino.La acumulación de partidos para el bloque titular, suman varios partidos jugando casi los mismos, hace pensar que deberían haber variaciones en ese once, aunque el técnico asegura que no está pensando en rotaciones, ya que considera que este es un momento clave de la temporada.

Villarreal vs. Atlético de Madrid: alineaciones probables.

Villarreal CF: Asenjo; Foyth, Albiol, Pau, Pedraza; Capoue, Parejo, Trigueros; Gerard, Moi Gómez, Paco Alcácer.Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Hermoso, Lodi; Llorente, Koke, Lemar; Joao Félix o Correa, Luis Suárez.Árbitro: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).Estadio: La Cerámica.

