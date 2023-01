Atlético de Madrid vs. Valladolid por la fechas 30 de LaLiga | Fuente: Atlético de Madrid

El partido:

Este sábado se enfrentaron Atlético de Madrid y Real Valladolid en el estadio Wanda Metropolitano por la fecha 30 de LaLiga. Desde el inicio, el equipo local ejerció una presión que se mantendría a lo largo del partido, sin embargo, el marcador no lo reflejaría a la misma magnitud.

En los primeros minutos Álvaro Morata, una de las armas de ataque más claras de Diego Simeone, tuvo la oportunidad de abrir el marcador; sin embargo, atajó el arquero Caro, quien tuvo un desempeño regular pero con errores que le valieron más de una jugada peligrosa en contra.

Durante casi toda la primera parte la cancha estuvo mucho más dominada por Atlético de Madrid, sin embargo, no lograba concretar bien las jugadas pese a los numerosos remates en los pies de Joao Felix, Tripier y Morata.

Una vez iniciada la segunda parte, si bien Valladolid también tuvo algunas ocasiones de gol, no fueron al mismo ritmo que los locales, quienes ganaron muchos más espacios y se mostraron más ofensivos sobre todo desde el ingreso de Diego Costa.

En el 69' hubo un gol anulado del VAR justamente de Costa, quien recibió un pase de Llorente y logró definir bien; sin embargo, el árbitro fue al VAR y determinó que hubo fuera de juego.

Sin embargo, apenas unos minutos después, en el 80', el equipo del 'Cholo' pudo abrir el marcador tras un gol de Vitolo, quien aprovechó una defensa del arquero para cabecear. Si bien la defensa de Valladolid logró sacarla desde fuera del arco, la pelota ya había entrado en su totalidad y la anotación fue validada.

Con este resultado, Atlético de Madrid sumó 52 puntos, ocupando el tercer lugar junto a Sevilla FC. Ambos equipos se encuentran por debajo de Real Madrid (62) y FC Barcelona (65).

MInuto a minuto:

1' Inició el partido entre Atlético de Madrid y Real Valladolid.

4' ¡UUUUF! Álvaro Morata se animó a cabecear frente al arco rival pero apareció Caro para atrapar el balón.

6' Joao Félix se animó a pegarle tras barrerse, pero la pelota le quedó muy arriba. Muy peligroso Atlético de Madrid, dominador del partido.

10' Trippier recibió un pase de Giménez pero no llegó a concretar porque el balón le quedó muy largo.

17' No llegó Trippier el balón largo. Continúa Atlético de Madrid en dominio del partido. Valladolid a la espera para una contraofensiva.

21' Pablo Hervías se desprende por la banda derecha, da un centro pero es rechazado por Atlético de Madrid.

22' Joao Félix le pega con derecha desde fuera del área pero la pelota pasa muy cerca de su palo izquierdo.

30' ¡CAAASI! Valladolid marca un contraataque muy peligroso y Mhateus se animó pegarle a ras de suelo desde el borde del área, pero la pelota rozó el palo de Oblak.

44' Gran pase de Joao Felix pero no encontró bien posicionado a Llorente.

46' Inicio del segundo tiempo.

49' Tripier perdió una buena oportunidad de rematar al arco tras un error de la zaga central del Valladolid. El portugués el pegó desviado.

51' Morata cabeceó solo frente al arco pero le salió desviado.

69' ¡GOL ANULADO! Diego Costa remantó al arco de Valladolid tras un pase de Llorente, pero el árbitro le indicó posición adelantada.

80' ¡GOOOOL! Atlético de Madrid abre el marcador tras error de Caro. Es gol de Vitolo, la defensa rival quiso sacarla del arco pero la pelota ya había entrado en su totalidad según el VAR.

90' Fin del partido.

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Hermoso, Giménez, Sánchez; Marcos Llorente, Thomas, Héctor Herrera, Lemar; Joao Félix, Álvaro Morata.Valladolid: Caro; Antoñito, Kiko Olivas, Javi Sánchez, Raúl Carnero; Matheus, Míchel, Fede San Emeterio, Hervías; Waldo, Sergi Guardiola.

EN VIVO Y EN DIRECTO | Atlético de Madrid vs. Valladolid se enfrentan HOY sábado, 20 de junio, por la fecha 30 de LaLiga. La cita, a puerta cerrada, es en el Wanda Metropolitano, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de TV estará a cargo de ESPN 2, pero todos los detalles lo tendrás en la web de RPP.pe.

Ninguno de los dos ha perdido en la reanudación del campeonato. Ni el conjunto rojiblanco, que empató primero en San Mamés contra el Athletic Club (1-1) y que se reivindicó con una contundencia tan indudable como inesperada con un 0-5 el pasado miércoles en El Sadar frente a Osasuna, ni el blanquivioleta, que venció en Leganés (1-2) e igualó con el Celta (0-0).En la goleada en Pamplona resurgió Joao Félix, con dos goles, y se consolidó como más que una alternativa a la delantera Marcos Llorente, que en las primeras cinco jugadas en las que intervino marcó un gol y dio dos asistencias. El portugués estará en el once titular; el madrileño tiene opciones, pero en la banda derecha para completar el centro del campo.La alineación es una incógnita. En ella se intuyen cambios, pero tampoco una rotación masiva. En ese sentido se prevé la vuelta de Kieran Trippier al lateral derecho y de Thomas Partey al medio centro. Quizá también la titularidad de Álvaro Morata por Diego Costa en la delantera, después de la elección por el hispano-brasileño en los dos primeros choques de la reanudación. Son baja por lesión Felipe Monteiro y Sime Vrsaljko. El resto están disponibles para armar el once titular.Enfrente, el Valladolid no dispone de Sandro, quien sufre una elongación en el cuádriceps que ya le impidió entrar en la convocatoria ante el Celta de Vigo por lo que el técnico, Sergio González, mantendrá de inicio, a priori, a Ünal y a Guardiola.La plantilla vallisoletana llega a este nuevo compromiso liguero con la firme intención de "sacar algo positivo" ante el Atlético de Madrid, para lo cual, tras el empate sin goles ante el cuadro gallego, ha trabajado en corregir errores defensivos, fruto de faltas de concentración.

Atlético de Madrid vs. Valladolid: alineaciones probables.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi o Hermoso; Correa o Llorente, Thomas, Saúl, Koke; Joao Félix y Morata.Valladolid: Masip; Moyano o Pedro Porro, Kiko Olivas, Salisu, Raúl Carnero; Rubén Alcaraz, Joaquín, Fede San Emeterio, Óscar Plano; Enes Ünal y Sergi Guardiola.

Te sugerimos leer