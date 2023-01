Álvaro Morata juega en el Atlético de Madrid desde inicios de año. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @MovistarFutbol

Álvaro Morata no suele errar ocasiones de gol como la que se le presentó al minuto 35 en el partido entre Atlético de Madrid y Real Betis por la Liga Santander. Después de un gran pase de Joao Felix a las espaldas de los zagueros béticos, al atacante español se le presentó una inmejorable oportunidad para abrir la cuenta en el marcador pero no pudo batir la valla de Joel Robles.

Al recibir el balón en su propio campo, Álvaro Morata no se encontraba en posición adelantada y controló el balón hasta llegar al área del Real Betis. Si bien al momento de definir no tenía la marca de ningún defensor del cuadro sevillano, su remate no fue lo suficientemente bueno para terminar en el fondo de las redes del pórtico contrario.

A pesar de enviar un tiro bien colocado y con mucha potencia, Álvaro Morata no llegó a marcar el primer gol del Atlético de Madrid ante una gran tapada de Joel Robles. Incluso, el balón chocó en el palo luego de que el golero de Real Betis lo desviara y el rebote cayó en las manos del mismo para ponerle un fin a la jugada.

Así fue la ocasión de gol errada por Álvaro Morata. | Fuente: Movistar+

