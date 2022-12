Sofian Chakla corta una jugada de peligro de Luis Suárez. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Atlético de Madrid empató 0-0 en Getafe y dejó escapar de nuevo dos puntos, por lo que ve reducida su ventaja al frente de LaLiga a seis puntos con respecto al Real Madrid (2º), que se impuso in extremis por 2-1 al Elche.

El equipo que entrena Diego Simeone solo ha sumado tres victorias en los últimos ocho partidos ligueros disputados y trece puntos de los últimos 24 en juego, permitiendo a sus perseguidores acercarse al liderato.

Además del Real Madrid, el Barcelona podría colocarse a solo cuatro puntos si el lunes derrota al colista Huesca.

Durante algo más de una hora de juego, el Atlético dio otra vez muestras de que no está en el mejor momento de la temporada y solo cuando el Getafe se quedó en inferioridad, por la expulsión directa del defensa francés Allan Nyom, por una dura entrada al brasileño Renan Lodi (71), los rojiblancos parecieron lanzarse a por la victoria.

El uruguayo Luis Suárez fue el que más cerca estuvo del gol, pero su remate se estrelló en el palo (83).

Antes, el Real Madrid remontó 2-1 ante el Elche (17º), gracias a un doblete del francés Karim Benzema (73 y 90+1), y suma tres puntos que permiten al equipo blanco mantenerse en la pelea por el título liguero. (AFP)

Getafe vs. Atlético de Madrid: alineaciones confirmadas

Getafe: David Soria; Mathias Olivera, Sofian Chakla, Djené Dakoman, Allan-Romeo Byon; Marc Cucurella, Nemanja Maksimovic, Mauro Arambarri, Carles Aleña; Juan Hernández, Enes Unal.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Stefan Savic, José Giménez, Mario Hermoso; Koke, Kieran Trippier, Marcos Llorento, Saúl Ñiguez, Yannick Carrasco; Ángel Correa, Luis Suárez.

Getafe vs. Atlético de Madrid, EN DIRECTO: minuto a minuto

LA PREVIA: Atlético de Madrid vs. Getafe

El líder de LaLiga Santander, un Atlético de Madrid que viene de aumentar su ventaja tras ganar el partido aplazado al Athletic, visita a un necesitado Getafe con el beneficio de un historial rojiblanco de 18 partidos sin perder ni encajar ante los azulones, pero contra la inercia que le ha llevado a acabar los últimos partidos defendiendo muy cerca de su portería.Asentado en la cúspide de la tabla con 6 puntos más que el Barcelona y 8 sobre el Real Madrid, ya con el contador de partidos igualado tras la victoria en el aplazado contra el Athletic (2-1), la realidad clasificatoria no oculta que el conjunto rojiblanco ha acabado los últimos partidos muy atrás, con éxito el miércoles, pero con castigo en el derbi, cuando recibió el empate en el minuto 88.Diego Pablo Simeone no rehuyó el tema durante la rueda de prensa. "La inercia del juego te lleva a retroceder", explicó este viernes, deslizando a continuación un comentario sobre cómo se analizan sus partidos. "Si empatamos contra el Real Madrid, es que nos metimos atrás, si termina como ganamos contra el Bilbao, gran trabajo del equipo. Los títulos están medianamente ya escritos", ironizó.Al margen de las opiniones, lo cierto es que el Atlético ha perdido seguridad defensiva hasta el punto de haber recibido gol en 10 de los 11 duelos más recientes, una circunstancia que Simeone contextualizó en que tienen "futbolistas diferentes" que otras campañas, con más gol -son el segundo equipo más goleador de la Liga con 50 tantos, solo por detrás del Barcelona (57)-. "Seguramente hemos mejorado muchísimo la fase anotadora y posiblemente suframos un poco más en la parte defensiva", admitió.El Getafe es, de todos los rivales posibles, el mejor para que el Atlético vuelva a sumar una portería a cero. La estadística a su favor es arrolladora desde que Simeone se hizo cargo del equipo en diciembre de 2011: 18 partidos seguidos sin encajar gol contra el conjunto azulón, 16 victorias y dos empates. La última derrota rojiblanca fue hace casi una década: el 6 de noviembre de 2011, 3-2 en el Coliséum con Gregorio Manzano en el banquillo atlético.Aun así, el líder no se guardará nada, o casi nada, contra un Getafe en crisis con cinco derrotas en los últimos seis encuentros, ya que saldrá con prácticamente todos los jugadores de su once habitual.

El goleador del Atlético de Madrid es Luis Suárez | Fuente: EFE

Atlético de Madrid vs. Getafe: alineaciones probables

Getafe: Getafe: Soria; Damián, Djené, Cabaco, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; "Cucho" Hernández y Enes Ünal.Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; Correa y Suárez.

.(Con información de EFE)

