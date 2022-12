Leandro Cabrera disputa el balón con Vitolo durante el Espanyol y Atlético Madrid | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Saúl Ñiguez, con un golazo recién iniciada la segunda mitad (minuto 47), rescató un pobre empate para el Atlético de Madrid en campo del colista, el Espanyol, que se había adelantado en la primera mitad, y al que la igualada tampoco alivia su dramática situación.No consiguió el Atlético imponer su teórica superioridad en la primera mitad. Apenas tiró entre los tres palos y su ataques casi nunca fueron finalizados y sí neutralizados por el Espanyol.Raúl de Tomás fue el mejor hombre de los locales. El Atlético no consiguió frenarlo. Fue siempre un incordio para la defensa rojiblanca y poco a poco el Espanyol fue tejiendo ocasiones hasta que consiguió el primer tanto.El encuentro era un intercambio de golpes, con sensación de peligro en ambas áreas. El premio, finalmente, fue para el Espanyol. Y apareció el de siempre, Raúl de Tomás. En el minuto 23, el atacante aprovechó una asistencia de Wu Lei y remató en la línea de fondo. El balón se tropezó con Savic, que marcó en propia meta.El tanto elevó la confianza del anfitrión, que siguió insistiendo en los dominios de Oblak. De hecho, en el minuto 33, Víctor Sánchez estrelló un espectacular latigazo en el larguero después de que el portero tocara el balón a mano cambiada en una magnífica intervención. Los de Simeone, por su parte, tenían problemas para inquietar a Diego López.De todos modos, todo cambió justo tras la reanudación. El Atlético de Madrid empató en el 47 con un misil de Saúl desde la frontal, imparable para Diego López. La diana fue un mazazo anímico para los catalanes y ahora era el Atlético el que marcaba el ritmo en el RCDE Stadium.En el ecuador de la segunda mitad, el Espanyol empezó a reaccionar y el choque se equilibró. De hecho, Bernardo tuvo varios remate de cabeza para adelantar de nuevo a su equipo. En los últimos compases, el partido no tenía un dueño claro, aunque el empate no se movió del marcador y terminó con el empate final que sabe a poco a ambos.

(Con información de EFE)

Espanyol vs. Atlético de Madrid: alineaciones confirmadas

Espanyol: Diego López; Didac Vilá, Leandro Cabrera, Bernardo Espinosa, Javi López, Ander Iturraspe, Víctor Sánchez, Adrián Embarba, Sergi Darder, Wu Lei, Raúl de Tomás.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Saúl Ñiguez, Thomas Partey, Yannick Carrasco, Álvaro Morata, Ángel Correa.

Atlético de Madrid y Espanyol se enfrentan por la fecha 26 de la Liga Santander. | Fuente: AFP

Atlético de Madrid vs. Espanyol: alineaciones confirmadas

LA PREVIA

Atlético de Madrid vs. Espanyol será uno de los partidos más importantes de la fecha 26 de la Liga Santander. El elenco dirigido por Diego Simeone y la escuadra de Barcelona se verán las caras este domingo 1 de marzo a las 10:00 de la mañana (hora peruana) en el Power8 Stadium. La contienda será televisada por la señal de ESPN.

Por un lado, el Atlético de Madrid sigue en buena racha tras haber vencido al Liverpool en Champions League y, en la última jornada, superó 3-1 al Villarreal pese a comenzar perdiendo. Ahora, el conjunto 'colchonero' irá en busca de un triunfo que le permita volver a la tercera posición de la Liga Santander.

Mientras tanto, luego de su eliminación de Europa League, el Espanyol se enfocará únicamente en mantener la categoría y no descender de la Liga Santander. Actualmente, los dirigidos por Abelardo están en el último lugar con 19 unidades, a seis de la salvación.

Atlético de Madrid vs. Espanyol, posibles alineaciones:

Espanyol: Andrés Prieto; Víctor Gómez, Naldo, Fernando Calero, Adria Pedrosa; Víctor Sánchez, David López, Matías Vargas, Óscar Melendo, Sergi Darder; Jonathan Calleri

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, Mario Hermoso, Renan Lodi; Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Yanick Ferreira-Carrasco, Koke; Joao Félix, Álvaro Morata

Te sugerimos leer