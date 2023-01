Atlético de Madrid vs. Deportivo Alavés | Fuente: EFE | Fotógrafo: JuanJo Martín

Atlético de Madrid vs. Deportivo Alavés se enfrentan hoy, sábado 27 de junio, en el Wanda Metropolitano. La cita pro la fecha 32 empieza a las 3:00 p.m. (hora peruana). Todos los detalles lo puedes encontrar en la página web de RPP. Con diez de dos puntos obnetidos en su retorno a La Liga, los ‘colchoneros’ quieren asegurar su clasificación a Champions.

El partido:

Este sábado Atlético de Madrid se midió frente a Alavés por la fecha 32 de LaLiga y el conjunto de Diego Simeone tenía como premisa sumar de a tres para así mantenerse cerca de Real Madrid y FC Barcelona, los líderes del campeonato.

Desde el inicio el conjunto colchonero mostró sus mejores herramientas en ofesiva con Saúl y Morata, sin embargo, no llegaron a definir. En tanto a posesión de balón y control de espacios, los de Simeone mostraron superioridad ante un Alavés más resguardado.

Hasta el final del primer tiempo el panorama continuó de la misma forma, sin una diferencia muy notoria entre uno y otro. Atlético de Madrid intentando acercarse con peligrosidad y Alavés aguantando, aunque con algunas llegadas claras al arco.

Una vez iniciada la segunda parte llegó el gol de Atlético de Madrid en el 59' luego de que, tras un tiro libre, Sául cabeceara contra el piso y adentro del arco de Pacheco, quien no pudo hacer nada para evitar que de esta forma se abra el marcador.

A partir de ahí Alavés, el visitante, gestó más situaciones en ofensiva pero no llegó adentrarse al arco de Oblak. Por su parte, Atlético de Madrid hizo un cambio importante para su victoria: ingreso de Llorente por Morata.

Fue justamente Llorente quien, al acercarse al área chica, la carrera le quedó larga y cayó tras la obstrucción de un defensa colchonero. Esta jugada fue polémica porque el árbitro cobró penal en favor de Atlético; sin embargo, para otros la caída fue fuera de la cancha.

El encargado de ejecutar desde los doce pasos fue Diego Costa. El delantero, desafiante, la colocó arriba y al centro del arco de Pacheco, logrando así aventajarse por dos tantos más arriba.

Sin embargo el descuento vendría, justamente, en los minutos extra. El árbitro designó que se jugarán 4 minutos más y fue en el 93' cuando hubo una mano en el área chica de Alavés y se cobró la máxima sanción en favor de la visita.

El encargado del disparo desde el punto penal fue Joselu, quien descontó en su favor. Sin embargo, en el último minuto extra no se pudo encontrar con el empate.

Con este resultado, Atlético de Madrid sumó 55 puntos y se sigue ubicando como tercer lugar por debajo de Real Madrid (68) y FC Barcelona (69) en la tabla de posiciones de LaLiga.

Incidencias del partido:

1' Inició el partido entre Atlético de Madrid y Alavés

2' Tiro libre para Alavés pero se fue por encima del travesaño

6' Tiro libre para Atlético de Madrid por falta contra Morata.

9' Remate de larga distancia de Saúl, pasa desviado del arco de Pacheco.

12' Intentó Alvaés con Vidal, pero no logró concretar.

18' Mayor posesión de Alavés, pero mucho más ofensivo el Atlético de Madrid

23' Intentó de larga distancia Trippier pero no definió

26' Trippier centró para el centro del área pero lo obstruyó Tachi. Tiro libre para Atlético de Madrid.

27' Atlético de Madrid se ha convertido en dominador de la pelota y es mucho más ofensivo.

28' Le pegó Morata y la sacó el arquero con los puños.

34' Atlético tiene más el balón pero sin claridad de juego, no logra concretar.

42' Intentó Pere Pons pero fue obstruido por Savic.

45' FIn del primer tiempo.

46' Inicio del segundo tiempo.

51' Atlético de Madrid con mayor posesión de balón.

52' José María Giménez se apoya con Trippier pero no lograron definir.

52' ¡UUUF! Joao Felix le pega desde fuerta del área directo al arco pero la defensa visitante desvió la pelota con la pierna.

56' Cambio en Atlético de Madrid. Ingresa Llorente en lugar de Morata.

59' ¡GOOOOOL! Saúl cabeceó tras recbir el balón desde un tiro libre y le pegó contra el suelo. Atlético de Madrid 1-0 Alavés.

70' El árbitro cobra un penal polémico por falta contra Llorente. ¿Fue fuera de la cancha?

72' ¡GOOOOOL! Diego Costa ejecutó bien el penal y marca el segundo para Atlético de Madrid.

90' Se adicionan cuatro minutos más.

93' ¡GOOOOOL! Joselu marca de penal tras una mano en el área chica por parte de un defensa de Atlético de Madrid.

94' Fin del partido.

Atlético de Madrid vs. Alavés, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, J.M. Giménez, Lodi, Correa, Koke, thomas, Saúl, Joao Felix, Morata.

Alavés: Pacheco; MArtín, Tachi, Ely, Adrián Marín, Fejsa, Edgar, Abdellahi, Pere Pons, Vidal, Burke.

Consolidar la buena racha de tres victorias consecutivas de un Atlético de Madrid que en su versión luego de la pandemia no conoce la derrota y ha recuperado tres puestos para asentarse en zona de Champions League es el premio de un duelo contra un Deportivo Alavés que pelea por escaparse de la baja.

Pelear por el título es complicado, ya que están 13 puntos por debajp del Real Madrid y Barcelona, aunque el Atlético sostiene la regularidad en la competencia desde su reanudación.

Dar firmeza a la actual racha de tres victorias consecutivas es el objetivo de Diego Simeone, más teniendo en cuenta que será de local, donde no cae desde diciembre pasado. Un triunfo que podría tener más valor si cabe en una jornada estratégica para la pugna por los puestos que dan acceso a la Champions, ya que los aspirantes al tercer y cuarto puestos que ocupan respectivamente Atlético (55 puntos) y Sevilla (53), tienen dos duelos entre sí.

"Nos ha pasado, no solo ante el Alavés, muchas veces de no cerrar partidos y encontrarnos con empates que nos han sacado mucha cantidad de puntos", admitió este viernes Simeone, que apeló a esa "contundencia" para no repetir esa circunstancia este sábado.

El técnico argentino ha apostado por las rotaciones durante este reestreno en La Liga. Ante el Levante cambió siete jugadores respecto al once que ganó al Valladolid, y en ese partido había hecho otras siete permutas respecto a la goleada frente a Osasuna.

Solo el portero Jan Oblak se ha librado de esta rotación y seguirá bajo palos el sábado, escoltado por Stefan Savic y José María Giménez, que volverá a ser titular.

ALINEACIONES PROBABLES:

Atlétíco de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez, Renan Lodi; Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Koke, Yannick Carrasco; Diego Costa, Joao Félix.

Deportivo Alavés: Fernando Pacheco; Ximo Navaro, Víctor Laguardia, Rodrigo Ely, Rubén Duarte; Víctor Camarasa, Tomás Pina, Aleix Vidal, Edgar Mendez; Lucás Pérez, Joselu.

