Atlético de Madrid reforzó todavía más sus opciones de ser campeón en esta Liga española al ampliar su ventaja como líder, con un triunfo 4-2 en su visita al Cádiz (12º), con doblete de Luis Suárez, este domingo en la 21ª jornada.

Aprovechó así a la perfección el gran resbalón sufrido el sábado por el segundo clasificado, el Real Madrid, que fue derrotado 2-1 en casa por el Levante (9º).

La ventaja del Atlético sobre su vecino se amplía a 10 puntos y el equipo de Diego Simeone tiene además un partido disputado menos, por lo que su camino parece muy despejado y está más cerca de conquistar su undécimo título liguero, que sería el primero desde 2014.

El astro uruguayo Luis Suárez abrió el marcador en el minuto 28, de falta directa, y Álvaro Negredo igualó para el equipo amarillo en el 35, desde el pico del área, tras superar el duelo con Thomas Lemar.

Pero antes del descanso, el Atlético volvió a ponerse por delante, con un balón colgado al área por Lemar que terminó rematando Saúl Ñíguez al fondo de la portería de los locales, en el 44.

Instantes después el árbitro pitó penal a favor del Cádiz, pero terminó dando marcha atrás tras revisar la imagen en vídeo.

En la segunda mitad, el Atlético y Suárez volvieron a asestar un zarpazo, cuando el 'Pistolero' anotó de penal en el 50.

Negredo acortó en el 75, aprovechando una falta de entendimiento de la defensa rojiblanca para rematar en semifallo y dar emoción al partido, pero el Atlético pudo resistir por delante y Koke Resurrección (88) firmó la sentencia definitiva del 4-2 para los visitantes, tras una asistencia del argentino Ángel Correa.

Si el Atlético comanda la clasificación de LaLiga, Luis Suárez es ahora líder en solitario en la tabla de máximos anotadores, al sumar 14 dianas en este campeonato.

Cádiz vs. Atlético de Madrid, EN VIVO: alineaciones confirmadas.

Cádiz: Jeremías Ledesma; Jairo Izquierdo, Juan Cala, Marcos Mauro, Isaac Carcelén; Alberto Peres, Fali, Jens Jonsson, Salvi Sánchez; Álvaro Negredo, Anthony Lozano.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Stefan Savic, FElipe, José Giménez; Lucas Torreira, Marcos Llorente, Koke, Thomas Lemar, Saúl Ñiguez; Luis Suárez, Joao Félix.

Cádiz vs. Atlético de Madrid, EN DIRECTO: minuto a minuto

La tabla de posiciones de LaLiga

LA PREVIA

Dos triunfos a última hora en sus dos salidas más recientes advierten en Cádiz al Atlético de Madrid, a un triunfo de igualar la mejor mitad de Liga de su historia y con la ocasión de ampliar de siete a diez puntos su ventaja en la cima, pero alertado por el latente riesgo del empate que ya sintió en Eibar o Vitoria, los contraataques del conjunto gaditano y las bajas por Covid-19 de dos piezas clave: Mario Hermoso y Yannick Carrasco.La derrota este sábado del Real Madrid contra el Levante (1-2) pone al conjunto rojiblanco ante una indudable oportunidad de abrir más brecha en el liderato de la clasificación, dominado con firmeza con 14 victorias en las últimas 15 jornadas, aunque con algún matiz, como los apuros con los que superó sus dos últimos desplazamientos.En Mendizorroza, venció al Alavés por 1-2 en el minuto 90; en Ipurúa ganó por 1-2 en el 89 de penalti. En ambos, Luis Suárez surgió al rescate de su equipo, que incluso fue inferior en diversos tramos del choque en Eibar, pero que solucionó seis puntos de gran valor.Suele decirse que ahí, en ese tipo de campos y circunstancias, es dónde se ganan las Ligas, cuando más dificultades se perciben. Y en ello está el Atlético, que sufre ahora la incidencia de la Covid-19 en su equipo. No estarán en Cádiz ni Hermoso ni Carrasco. Este sábado se confirmaron sus positivos con un nuevo test hecho el viernes tras sus resultados no concluyentes de la prueba anterior.Reafirmado el pasado domingo por la remontada -la segunda consecutiva- al Valencia en el Wanda Metropolitano y por la amplitud de su racha, siete victorias consecutivas en el torneo, el Atlético ha logrado 47 de los 54 puntos disputados al lado del ecuador del campeonato. Su mejor marca son los 50 de 2013-14. Es un promedio de 2,63 puntos inigualable en sus otros 82 cursos en Primera División que ahora tiene al alcance con una victoria en Cádiz. No hay otra fórmula que dé el mismo resultado que entonces, cuando fue campeón.Un indicio -o una anécdota- dependiendo del desenlace final de la Liga, porque aún queda mucho. Lo sabe el Atlético, que insiste en el partido a partido con el que esquiva cualquier posicionamiento externo de favorito, como también lo hizo en 2013-14, y expone cada día su ventaja al frente de la clasificación: siete puntos que podrían ser diez este domingo... O trece en el futuro si gana el otro partido que tiene de menos respecto al Real Madrid, segundo.

Cádiz vs. Atlético de Madrid: alineaciones probables.

Cádiz: Ledesma; Iza Carcelén, Cala, Alcalá, Baró o Jairo; Salvi, Fali, Jonsson, Perea; Lozano y Negredo.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente o Vrsaljko, Savic, Giménez, Felipe, Saúl o Lodi; Torreira o Llorente, Koke, Lemar; Joao Félix y Luis Suárez.

