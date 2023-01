Yannick Ferreira-Carrasco celebra tras abrir el marcador en el Atlético de Madrid vs. Betis | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRISTINA QUICLER

Atlético de Madrid sumó un punto (1-1) en el estadio Benito Villamarín en un partido gris en el que lo mejor para sus intereses fue ese empate con el que mantiene el liderato en LaLiga Santander a falta de ocho jornadas, aunque el Betis le puso en problemas con sus ganas de asentarse en la zona europea, en la que ahora está como quinto clasificado.Atlético tuvo el problema de las bajas que traía pero también que en el partido se lesionó el portugués Joao Félix y el defensa inglés Kieran Trippier, inconvenientes que notó mucho ante un rival que en la segunda parte expuso más.Un tanto de Cristian Tello a los veinte minutos contrarrestó el que marcó el belga Yannick Carrasco en el comienzo del partido y ya el marcador no se movió más en un encuentro en el que pareció que ambos se conformaron con el empate.

Al igual que hace siete días en el Sánchez Pizjuán, el del Villamarín era otra prueba de fuego para los de Diego Simeone, pero ahora incluso con menos margen de error tras la victoria del Real Madrid el sábado ante el Barcelona, lo que desbancaba al Atlético provisionalmente de un liderato en el que estaba instalado desde hace meses.

El gol colchonero

No pudo empezar mejor el equipo visitante, pues en el primer acercamiento, y tras una gran jugada de combinación, Carrasco tuvo la frialdad dentro del área chica para batir con mucha solvencia al meta chileno Claudio Bravo.El tanto llegó antes de cumplirse el minuto cinco y empezó un nuevo partido con la ventaja madrileña ante un rival que se encontró al Atlético intenso y al que le costó superar, hasta el punto de que antes de cumplirse el primer cuarto de hora Saúl Ñíguez tuvo una clarísima para poner el 0-2, pero a su cabezazo respondió muy bien el guardameta de los verdiblancos.Perdonó el Atlético y el Betis, en su primera acción de peligro, se encontró con un buen pase de Alex Moreno a Tello, quien, como falso delantero, remató con habilidad desde el centro del área imposible para el esloveno Jan Oblak.Ese nuevo empate le dio bríos a los locales para presionar adelantado y obligar a los visitantes a tocar mucho y a elaborar jugadas pero sin el factor sorpresa del arranque, con lo que el partido entró equilibrado y con alternativas a la recta final del primer período y al descanso, al que Joao Félix llegó lesionado debido a un golpe en el tobillo derecho en la última jugada.El portugués salió en la segunda para probarse pero al momento se tiró al suelo para que fuera sustituido por el uruguayo Lucas Torreira, con lo que el Atlético aumentó sus problemas de falta de efectivos en un encuentro que se mantuvo igualado, con respeto entre ambos contendientes y a la espera de que alguno cometiera un fallo, que no llegó. Además, Claudio Bravo estuvo atento para que el marcador no se moviera más. (EFE)

Cristian Tello en acción durante el partido Atlético de MAdrid vs. Betis | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRISTINA QUICLER

Real Betis vs. Atlético de Madrid: alineaciones confirmadas

Real Betis: Claudio Bravo; Alex Moreno, Marc Bartra, Aissa Mandi, Emerson; Guido Rodríguez, Sergio Canales, Cristian Tello, Nabil Fekir, Aitor Ruibal; Joaquín.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Stefan Savic, José Giménez, Mario Hermoso; Kieran Trippier, Koke, Héctor Herrera, Saúl Ñiguez, Yannick Carrasco; Ángel Correa, Joao Félix.

Atlético de Madrid 1-0 Betis: así fue el gol de Carrasco | Fuente: DirecTV Sports

Atlético de Madrid 1-1 Betis: así fue el gol de Cristian Tello | Fuente: DirecTV Sports

Betis vs. Atlético de Madrid: minuto a minuto

LA PREVIA

Tras la victoria del Real Madrid ante Barcelona, ya no hay margen de error para el Atlético de Madrid, cuyo liderato está en peligro, más presionado y con menos certezas que nunca en esta temporada, enfrentado este domingo al Betis en el Benito Villamarín sin términos medios, entre la reacción que necesita para ser campeón o la caída desde la cima.A falta de nueve jornadas para el fin de LaLiga Santander, una secuencia prácticamente inalterable de victorias es la única garantía ya para el conjunto rojiblanco, que empieza un 'nuevo' campeonato; al menos uno distinto al que dominó con amplitud durante las últimas 17 citas, sin más discusión que la que promovían sus vaivenes recientes, que han reducido su ventaja a la nada.

Joao Félix será el encargado de reemplazar a Luis Suárez | Fuente: @AtléticoMadrid

Atlético de Madrid vs Betis: horarios en el mundo

País Hora México 2:00 p.m. Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. Brasil 4:00 p.m. España 9:00 p.m.

Son 16 de 30 puntos nada más en las últimas diez jornadas, un 53 por ciento, con sólo cuatro victorias. En las 19 anteriores, logró 50 de los 57 puntos. Un 87 por ciento. La diferencia es amplía. También en el juego, en su presión alta, en su fiabilidad atrás, en sus mecanismos ofensivos, en su desborde... Y en su rotundidad.Enfrente, en el Benito Villamarín lo aguarda un adversario exigente, el Betis, el cuarto mejor equipo de la segunda vuelta, situado en la zona alta de la tabla en plena y apretada lucha con la Real Sociedad y el Villarreal por las plazas europeas, hasta el punto de que los tres están empatados a 46 puntos. (EFE)

Real Betis vs. Atlético de Madrid: alineaciones probables

Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Sidnei, Álex Moreno; William Carvalho, Guido Rodríguez; Aitor Ruibal, Canales, Fekir; Juanmi/Loren

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Giménez, Mario Hermoso; Trippier, Koke, Héctor Herrera/Saúl, Carrasco; Ángel Correa y Joao Félix

