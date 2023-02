Luis Alberto Suárez reapareció e ingresó en el segundo tiempo, pero no le alcanzó | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDER GILLENEA

Athletic Club vs Atlético de Madrid: así fue el gol de Stefan Savic

Athletic Club se impuso por 2-1 al Atlético de Madrid en San Mamés, con un gol definitivo de Iñígo Martínez en el minuto 86, y apretó aún más una liga en la que el conjunto colchonero sigue cediendo ventaja y en la que el Barcelona puede ser líder el jueves si gana al Granada en el partido que tiene pendiente, mientras que Real Madrid y Sevilla son serios candidatos.Antes de que el central internacional lograse el 2-1 final, había abierto el marcador Alex Berenguer de cabeza en el minuto 8 y había empatado Stefan Savic, también de cabeza en el 77.A pesar de la derrota, el Atlético mantiene el liderato con dos puntos de ventaja sobre Madrid y Barcelona, este con un partido menos, y el Athletic mantiene la décima plaza con 41 puntos, a ocho de las plazas europeas.

El primer gol temprano. Al minuto 8, Alex Berenguer anotó de cabeza tras aprovechar un error de Felipe, que en su intento de desviar el balón, se lo dejó servido al jugador del Athletic.

Reaccionó el Atlético aún sin buen juego, pero forzando córneres y concretando varias llegadas. Las mejores, aunque sin llegar a ser claras ocasiones de gol, un remate de cabeza de Carrasco a centro de Correa y un precioso disparo a la media vuelta del hoy ariete argentino que se le marchó fuera.El segundo tiempo empezó con el Atlético pidiendo penalti en un centro de Correa que de dio claramente en el codo de Nuñez, y tres disparos seguidos de Llorente, Correa y Carrasco que no encontraron portería.

El partido no iba por el camino que quería el Atlético y Simeone, a la hora de partido, sacó al campo a los tres recuperados que prefirió no poner de inicio: Lemar, Joao Félix y Luis Suárez.Pero el dominio del Atlético era ya abrumador y en uno de los saques de esquina que forzaron los colchoneros Savic empató. Carrasco templó al primer palo y Savic se impuso allí a los 'bajitos' Balenziaga y Dani García y el balón que peinó no tuvo oposición porque Simón había salido en falso.Y cuando parecía que se avecinaba la remontada visitante, lo que llegó fue el segundo gol del Athletic, al que le ayudó mucho la entrada de Williams en el tramo final.En un córner provocado por el veloz delantero, Ibai colocó el balón en la cabeza de Iñigo Martínez, que remató tan solo como fuerte, para batir a Oblak.Un tanto que derrumbó al Atlético y apretó al límite una liga que hace no mucho parecía claramente colchonera. (EFE)

Athletic Club vs Atlético de Madrid: alineaciones confirmadas

Athletic Club: Unai Simón; Mikel Balenziaga, Iñigo Martínez, Unai Núñez, Ander Capa; Jon Morcillo; Unai Vencedor, Dani García, Alex Berenguer; Asier Villalibre, Oihan Sancet.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe, Renan Lodi; Saúl Ñiguez, Koke, Héctor Herrera, Yannick Carrasco, Marcos Llorente, Ángel Correa.

Athletic CLub 1-0 Atlético de Madrid: así fue el gol de Alex Berenguer | Fuente: ESPN

Atlético de Madrid vs. Athletic Club: MINUTO A MINUTO

LA PREVIA

Ya están recuperados Luis Suárez, Joao Félix y Thomas Lemar, que rearman al Atlético de Madrid en su ofensiva por LaLiga contra el Athletic Club en San Mamés, la primera de las tres salidas determinantes que lo aguardan en las próximas dos semanas y que desembocan en el Camp Nou de Barcelona.

No hay otra fórmula que ganar todo -o casi todo- para ser campeón. Y no hay otra vía que vencer este domingo al conjunto bilbaíno para sostener su ventaja en el liderato, que data de hace 20 jornadas, pero ahora más comprometido que nunca, acechado por Real Madrid, Barcelona y Sevilla a falta de seis jornadas.Menos importancia, en principio, tiene el partido para un conjunto vasco a la baja, derruido por dos finales perdidas sin haber sido capaz de competir a la altura que se exige y sin demasiadas ilusiones en una tabla clasificatoria en la que le quedan tan lejos, a 11 puntos, las posiciones europeas como las de descenso.Tampoco es el Atlético de Madrid de hace meses, además advertido por sus últimas visitas a San Mamés. Solo ha ganado en uno de sus cuatro desplazamientos más recientes a ese estadio, en el que empató el pasado curso y en el que perdió hace dos.

La tienda colchonera no gana fuera desde hace casi dos meses, desde el 0-2 al Villarreal del pasado 28 de febrero. Los de Diego Simeone han sumado 23 de los últimos 39 puntos, aunque ahora encadena dos victorias después de doce jornadas.

Canales TV y horarios del Atlético de Madrid y Athletic Club EN VIVO ver vía ESPN por LaLiga. | Fuente: Agencias

Atlético de Madrid vs. Athletic Club: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Atlético de Madrid vs. Athletic Club: posibles alineaciones

Athletic Club: Unai Simón; Capa, Nuñez, Íñigo Martínez, Balenziaga; Williams, Dani García, Unai López; Berenguer y Raúl García y Villalibre.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Lodi; Llorente, Herrera, Koke; Correa, Carrasco y Luis Suárez.

¿Dónde ver Atlético de Madrid contra Athletic Club por TV?

Lo ves vía ESPN, ESPN Play y Movistar LaLiga. La web de RPP te lleva también los goles, jugadas y mejores incidencias.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

En varios países se debate sobre la posibilidad de solicitar un certificado de vacunación para el ingreso de extranjeros a sus territorios. ¿Es adecuada esta medida en el corto plazo? ¿Qué medidas implicaría?, el Dr. Elmer Huerta nos aclara qué opciones podrían ser las más adecuadas.

Te sugerimos leer