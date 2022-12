Entrenamiento del Atlético de Madrid. | Fuente: Atlético de Madrid

Atlético de Madrid suspendió este viernes su concentración de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael (Segovia) y regresó a Madrid por un positivo por coronavirus de una persona que forma parte de la 'burbuja' del primer equipo y está en contacto con él, aunque no es ni futbolista ni pertenece al cuerpo técnico, según confirmaron a EFE fuentes del club.Las pruebas PCR de este jueves, cuyos resultados se conocieron este viernes, arrojaron este único positivo, cuyo contagio, según el rastreo del club, corresponde al ámbito familiar y se produjo antes del inicio de la concentración en la sierra segoviana, aunque en ese momento no lo detectó el PCR, según explicaron las mismas fuentes.Este positivo obliga a repetir las pruebas PCR a todas las personas del primer equipo y en contacto con él. Hasta el resultado de esos nuevos test, a los que ya se han sometido este mismo viernes tanto futbolistas como técnicos y trabajadores del equipo, el Atlético no retomará los entrenamientos para su puesta a punto en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, donde seguirá su pretemporada.Atlético de Madrid tiene fijado para el próximo 15 de septiembre su primer partido de la pretemporada, en el Trofeo Ramón de Carranza frente al Cádiz, aunque su comienzo de LaLiga Santander no está previsto hasta el próximo 26 o 27 de septiembre ante el Granada en el Wanda Metropolitano, debido a su participación hasta el pasado 13 de agosto en la fase final de la Liga de Campeones.El conjunto rojiblanco inició el pasado 3 de septiembre la pretemporada con las pertinentes pruebas PCR a las que fue sometida toda la plantilla, el cuerpo técnico y empleados en contacto con el primer equipo en los entrenamientos, como marca el protocolo de la Liga, que también indica la realización sistemática de controles.

(Con información de EFE)

