Oblak: 'Para mí sería un sueño jugar un Mundial o una Eurocopa' | Fuente: LaLiga

Jan Oblak, arquero de Atlético de Madrid, está nominado a los Premios The Best como mejor golero del año y, previo a la premiación, habló de la importancia de este reconocimiento y de sus planes a futuro.

"Para mí poder jugar un Mundial o una Eurocopa sería un sueño, un sueño de infancia que querría cumplir y voy a hacer todo lo posible para lograrlo", indicó el arquero esloveno de 27 años en diálogo con el canal oficial de FIFA.

Asimismo, sobre ganar el premio The Best, agregó: "Sería algo muy bonito. El estar nominado ya muestra que estás en el buen camino. Son premios individuales, pero van de la mano de los logros colectivos. Ganar sería algo espectacular tanto para mí como para el Atleti, porque el portero no juega solo y el equipo tiene que ayudarte para que tú puedas estar nominado y ganar".

En tanto a su carrera con los 'colchoneros', indicó: "Hemos estado cerca de la Champions, no la hemos conseguido y tengo fe y el sueño de poder ganarla, pero no tengo un título preferido. Mientras esté en el Atleti voy a intentar ganar todo lo que juego, y ojalá este año podamos ganar algo. En la Liga vamos por buen camino, pero queda muchísimo. Hay que seguir en esta línea".

