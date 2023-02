Santiago Ormeño forzó al error a Anderson Santamaría, quien anotó un autogol en el Puebla vs Atlas | Fuente: EFE

Un autogol del peruano Anderson Santamaría le dio este sábado el triunfo al Puebla por 1-0 sobre el Atlas, resultado con el que el equipo del entrenador argentino Nicolás Larcamón se clasificó a las semifinales del Clausura mexicano.El partido de ida finalizó 1-0 en favor del Atlas. El Puebla, que terminó tercero en la clasificación, necesitaba anotar un gol y no permitir ninguno para firmar su pase a la siguiente ronda por tener a su favor la posición en la tabla, ya que los Rojinegros terminaron séptimos en la fase regular.Atlas planteó una presión ofensiva al Puebla durante los primeros 20 minutos del partido en los que el equipo de Larcamón no logró realizar ningún disparo.Una vez que el Puebla descifró el planteamiento del Atlas, se adueñó de la posesión, pero sólo pudo tener un acercamiento con claridad en la primera mitad, un disparo al travesaño de Amaury Escoto al 25.Puebla se mantuvo en el segundo tiempo como el dueño de la pelota, pero no logró capitalizar su superioridad con jugadas de peligro ante un Atlas que se plantó bien en defensa.

Puebla 1-0 Atlas: así fue el autogol de Anderson Santamaría | Fuente: TV Azteca

Ante la poca generación de jugadas, Larcamón ordenó al minuto 64 los ingresos del uruguayo Maximiliano Araújo y el brasileño Gustavo Ferrareis, dos apuestas en ataque que le funcionaron.Ferrareis fue quien provocó el gol del triunfo para el Puebla cuando al 70 ingresó por derecha al área para cruzar un pase que en su intento por despejar, Santamaría se barrió y mandó la pelota a su portería para el 1-0.Los partidos de vuelta de los cuartos de final continuarán más tarde cuando el Cruz Azul del entrenado peruano Juan Reynoso luche por remontar como local en el estadio Azteca un marcador 2-1 en contra del Toluca.El domingo se reanudará la fase de los ocho mejores con la búsqueda del Monterrey del entrenador Javier Aguirre por darle vuelta a un marcador por 2-1 ante el Santos Laguna y continuará cuando el América del técnico argentino Santiago Solari trate de evitar su eliminación ante el Pachuca, que ganó en la ida por 3-1. (EFE)

Anderson Santamaría y Santiago Ormeño en acción | Fuente: EFE

ALINEACIONES:

Puebla: Silva; Corral, I. Reyes, Perg, Segovia, S. Reyes; Salas, Aguilar; Omar Fernández, Santiago Ormeño, Escoto

Atlas: Vargas; Barbosa, Anderson Santamaría, Nervo, Angulo; Márquez, Rocha, Torres; Trejo, Caraglio, Malcorra

Puebla vs. Atlas: revive el minuto a minuto

LA PREVIA

En la ida, el Atlas del entrenador argentino Diego Cocca, venció por 1-0 al Puebla del técnico argentino Nicolás Larcamón, criticado por no usar como titular al delantero peruano-mexicano Santiago Ormeño.Larcamón pretende que el Puebla haga valer su condición de local en el estadio Cuauhtémoc, donde su equipo firmó un récord de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas, además de solo recibir cinco goles por 10 anotados.Para ello deberá imponerse a un Atlas que acumula una racha de tres victorias en fila, además de solo una derrota en sus últimos cinco partidos.

¿Cuándo y a qué hora juega Atlas vs Puebla?

Atlas vs Puebla chocarán en duelo vibrante el sábado, 15 de mayo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 6:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Cuauhtémoc.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Atlas vs Puebla?

El partido EN DIRECTO será transmitido por TUDN. El minuto a minuto lo tendrás en la web de RPP.pe.

¿Dónde ver el Puebla y Atlas hoy EN VIVO: cuándo y dónde por liguilla 2021 Liga MX? | Fuente: AFP | Fotógrafo: ULISES RUIZ

Puebla vs Atlas horarios en el mundo:

4:00 p.m: Estados Unidos (Los Ángeles)

6:00 p.m: Perú, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos (Chicago)

7:00 p.m: Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami, Nueva Yok).

8:00 p.m : Argentina, Uruguay, Brasil

