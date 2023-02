Arturo Vidal habló con Fox Sports. | Fuente: Fox Sports | Fotógrafo: CARLOS LORA

El mediocampista chileno Arturo Vidal (32 años) volvió a ser suplente en el Barcelona, que venció 2-1 a Slavia Praga por la fecha 3 del Grupo F de la Champions League.

El ‘Rey Arturo’ señaló que “está triste por no ser titular, pero lo importante es que se ganó”. El volante chileno ingresó al partido en el minuto 78 en lugar del volante chileno Sergio Busquets.

“Es complicado (no ser titular) cuando estás bien física y futbolísticamente, cada vez que me ha tocado lo he hecho de la mejor forma. Es una decisión técnica, yo siempre estoy preparado, pero cuesta, espero que los próximos partidos ya empiece a jugar más minutos, seguiré trabajando duro y fuerte para volver a ser titular”, agregó.

Vidal ha jugado de titular solo una vez en los últimos ocho partidos que disputó con Barcelona. El entrenador Ernesto Valverde prefiere como titulares en la volante al holandés Frenkie de Jong, al brasileño Arthur y Busquets.

