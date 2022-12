Arturo Vidal celebrando un gol con la Selección Chilena en un partido amistoso | Fuente: EFE

Soportó una avalancha de críticas por un comentario. Arturo Vidal, centrocampista del FC Barcelona, respondió en su cuenta oficial de Instagram a los ataques recibió luego de mostrar su apoyo a las protestas contra el racismo que han surgido en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd.

Vidal publicó una imagen totalmente negra siguiendo el hashtag #BlackLivesMatter tal y como han hecho distintas personalidades y futbolistas apoyando el movimiento anti-racial que se ha formado en todo el mundo.

Una de las críticas que más llamó la atención fue la de una futbolista internacional de la Universidad de Chile, Catalina Carrillo: "Qué lindo te ves 'apoyando' Arturito... pero se te olvidó tu pueblo en octubre...", escribió, en referencia a las protestas sociales que surgieron el año pasado debido a las políticas económicas abusivas del gobierno sureño.

El jugador de la Selección Chilena se cansó de las críticas y se defendió haciendo referencia a sus orígenes. "Ustedes pueden hablar y decir lo que quieran de mí, pero soy del pueblo, soy de uno de los barrios más pobres de Santiago y hoy puedo decir que lo que soy es gracias a la gente que se crio conmigo y vivió lo mismo que yo", señaló.

"Gracias a ellos también, familia y amigos... Y para los sin memoria que quieren dejarme mal con el pueblo, que les importan más los colores que la igualdad en nuestro país. Por eso, yo, dejo la vida en lo que hago, no soy de hablar, soy real y me he ganado todo a pulso", finalizó el mensaje.

Te sugerimos leer