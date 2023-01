El chileno parece quedarse en Barcelona, según el técnico Ernesto Valverde. | Fuente: EFE

El técnico de Barcelona, Ernesto Valverde, habló sobre la continuidad de Arturo Vidal en el club azulgrana. El entrenador se pronunció sobre el chileno en conferencia de prensa previo al partido ante Espanyol por la fecha 19 de LaLiga.

"Sé que se ha hablado de eso pero es una diferencia de criterio. No creo que deba tener una repercusión en lo deportivo. Eso no será de ahora, será de antes. Me interesa lo deportivo. Él [Vidal] se entrena bien", afirmó Valverde.

El técnico catalán también aseguró que no piensa en salidas de jugadores en el momento. "Ha salido [Carles] Aleñá. Pensaba que si sucedía no iba a ser tan pronto pero él tenía una posibilidad de salir porque así lo decía su contrato. Él tenía una cláusula por la que podía salir. Ahora tenemos uno menos pero no pienso en ninguna salida más. No tengo por qué pensarlo", añadió Valverde.

Asimismo, aseguró que las diferencias entre el club y Arturo Vidal se solucionará. "Vamos a ver, supongo que en las cuestiones contractuales siempre habrá una diferencia de criterios. Eso se solucionará, pero de manera interna. Aquí conocemos a Arturo, es el mismo de siempre y ya está. No veo ningún problema", señaló.

Barcelona se enfrentará ante Espanyol por jornada 19 de la Liga Santander. El encuentro será este sábado 4 de enero a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el RCDE Stadium. Los azulgranas lideran la tabla de posiciones de LaLiga y buscarán seguir sumando de a tres para mantener su puesto.

