¡Qué hiciste Aubameyang! Exquisito control y fantástico gol de chalaca con el Arsenal

El Watford descendió este domingo a la Championship (segunda división) al perder con el Arsenal (3-2) en el Emirates Stadium por la fecha 38 de la Premier League.

Los 'Hornets' necesitaban puntuar y esperar resultados para asegurar su salvación, pero les condenó un penalti en contra en los primeros minutos de partido.

Prácticamente nada más sacar de centro, el defensa del Watford, Craig Dawson, derribó dentro del área a Alexandre Lacazette, acción que no vio el árbitro, pero sí el VAR. La tecnología decretó el penalti y Pierre-Emerick Aubameyang no falló desde los once metros.

La pesadilla para el Watford no terminaba ahí. Unos minutos después, Kieran Tierney aprovechó una dejada del gabonés para hacer el 2-0 y el propio africano, pasada la media horca, convirtió una chalaca paraa acercarse a la Bota de Oro de la Premier y ponerse en ese momento a un tanto de igualar a Jamie Vardy.

Los 'Hornets' consiguieron recortar distancias en el marcador por medio de Troy Deeney y de Danny Welbeck, pero no pudieron escapar de la quema.

Así fue el golazo de Pierre Emerick Aubameyang al Watford.

