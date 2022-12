Secretos en el Arsenal: 'Insulté a Wenger para que me vendieran, pero no funcionó' | Fuente: Twitter

Nicklas Bendtner siempre se caracterizó por ser un jugador que resaltaba más fuera del campo por sus declaraciones que por sus goles. Ahora, ya retirado del fútbol, el danés ha vuelto a hacer noticia por sus recientes palabras en la revista 'FourFourTwo', donde ha contado detalles inéditos de su relación con el técnico francés Arsene Wenger en el Arsenal.

En este diálogo, Nicklas Bendtner ha revelado que un determinado momento quería salir del Arsenal por la falta de oportunidades, sin embargo, el mismo Arsene Wenger se lo impidió. "Nos respetábamos e incluso pasamos buenos momentos juntos. Éramos sinceros el cuno con el otro. En ese momento yo quería irme y el Crystal Palace me había hecho una buena oferta", contó el exdelantero y en su momento, capitán de la Selección de Dinamarca.

En otro momento de la charla, Nicklas Bendtner confiesa que llegó a insultar a Arsene Wenger con tal de querer dejar el elenco 'gunner'. "Lo insulté con tal de irme, pero no funcionó. 'Me llamó y me dijo: No puedes irte, lo sieno'. Fue un duro golpe para mí, porque había estado esperando toda la semana para marcharme. Me hizo ver su personalidad y me explicó que quedarme era lo mejor para el club. Fue duro discutir con él", reconoció el danés.

Con la camiseta del Arsenal, Nicklas Bendtner disputó un total de 171 partidos durante cinco temporadas, donde llegó a registrar 47 goles y 22 asistencias.

Nicklas Bendtner tuvo buenas y malas temporadas en el Arsenal. | Fuente: EFE

