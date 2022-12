Argentina y Chile empataron sin goles en amistoso internacional por fecha FIFA. | Fuente: AFP

Las selecciones de Argentina y Chile empataron 0-0 en un rudo partido amistoso con varias caras nuevas y la ausencia de Lionel Messi, disputado la noche del jueves en el estadio Memorial Coliseum de la ciudad de Los Angeles.

En un poco amistoso partido donde se notó la falta de la magia del suspendido Messi, Argentina y Chile protagonizaron un juego que sirvió para el retorno del arquero Claudio Bravo después de dos años de ausencia en la 'Roja'.

El compromiso también dio oportunidad para que varios jóvenes se muestren en ambos bandos ante sus técnicos de cara a la clasificatoria mundialista sudamericana que comienza en marzo próximo.

"Es positivo ver chicos jóvenes, que visten por primera vez la camiseta. Tranquilidad (por volver a jugar), no se me va a olvidar jamás. Me quedo con una felicidad tremenda, de haber cumplido el objetivo, de demostrar que uno está más vigente que nunca", declaró Bravo tras el juego.

Tras este juego, Chile se medirá el martes ante Honduras en Tegucigalpa sin el delantero Alexis Sánchez, quien volverá a Italia, mientras que Argentina se enfrentará a México en San Antonio, Estados Unidos. AFP

Argentina vs. Chile EN VIVO: alineaciones confirmadas

Argentina: Agustín Marchesín; Gonzalo Montiel. Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico, Rodirgo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, y Joaquín Correa. DT: Lionel Scaloni.

Chile: Claudio Bravo; Oscar Opazo, Paulo Díaz, Sebastián Vegas, Alfonso Parot; Charles Aránguiz, Claudio Baeza, César Pinares, Ángelo Sagal, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Reinaldo Rueda.

Argentina vs. Chile en amistoso internacional por fecha FIFA | Fuente: Difusión

LA PREVIA

Después de dos meses, de enfrentarse por el tercer lugar de la Copa América, Argentina y Chile se volverán a ver las caras. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | Aunque esta vez será por un amistoso de preparación con miras a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, que empiezan en marzo del próximo año.

Para este encuentro, Lionel Scaloni, técnico albiceleste, no tomó en cuenta a Sergio Agüero ni a Ángel Di María. Aunque volvió a la convocatoria Marcos Rojo.

En tanto en Chile, el llamado de Reinaldo Rueda fue Christian Bravo. El arquero, de 25 años, fue llamado por primera vez a la selección absoluta,

Fecha y hora del Argentina vs. Chile

Argentina vs. Chile se verán la caras el jueves 5 de setiembre. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Los Ángeles Memorial Sports Arena desde las 9:00 p.m. (hora peruana).

Canales que transmitirán EN VIVO el Argentina vs. Chile

El partido EN DIRECTO será transmitido por TyC Sports en Argentina, CDF HD, Chilevisión en Chile. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Argentina vs. Chile: horario en el mundo

Países Hora Chile 10:00 p.m. Argentina 11:00 p.m. Perú 9:00 p.m. Colombia 9:00 p.m. Uruguay 11:00 p.m. Estados Unidos (Los Ángeles) 7:00 p.m. Estados Unidos (Miami) 10:00 p.m. España (Viernes) 4:00 a.m.

