André Iniesta, exvolante de Barcelona. | Fuente: AFP

El exjugador de Barcelona Andrés Iniesta fue operado con éxito de la rotura en el recto femoral de la pierna derecha que se hizo en el partido de cuartos de final de la ACL que el Vissel Kobe disputó ante el Suwon.

El mismo Iniesta anunció el éxito de la intervención quirúrgica en su cuenta de Twitter mediante un texto que acompañó con una fotografía suya en la cama del hospital con el pulgar levantado: "Me encuentro muy bien. Mi objetivo es volver a disfrutar lo antes posible de lo que más me gusta".Además, dijo que "la mejor decisión era la de operar" para tener "más seguridad en la recuperación y en sus tempos". Aunque no explicó el tiempo que deberá estar alejado de los terrenos de juego.El jugador de 36 años quiso agradecer el apoyo de "los servicios médicos del club y, en especial, al doctor Ramon Cugat y a todo su equipo".

Iniesta acabó su ciclo en Barcelona a mediados del 2018. El campeón del mundo con España ganó todo con el cuadro azulgrana: 4 Champions League y 9 Ligas de España, entre otros certamenes.

