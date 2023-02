Al Hilal, de André Carrillo, prepara oferta por fichar a Radamel Falcao. | Fuente: Al Hilal / Galatasaray

André Carrillo y Al Hilal marchan con buenos resultados en Arabia Saudita. Son líderes de la liga en la actual temporada, lograron ganar la última Champions League de Asia y avanzaron hasta semifinales del Mundial de Clubes. Pero, aunque el escenario es favorable, en el club desean reforzarse y principalmente en la zona de ataque.

El indicado para llegar es el delantero colombiano Radamel Falcao y desde Turquía señalan que los árabes ya tienen lista la oferta por el futbolista que pertenece a Galatasaray.

El interés por el ‘Tigre’ surge a partir de la situación de Bafetimbi Gomis, a quien no le renovarían su contrato pese a ser el ‘9’ titular del equipo. La eventual salida del francés abriría la opción para que Falcao llegue a Al Hilal.

Según reportan en Turquía, 12 millones de euros sería la cantidad que destinarían para el fichaje del colombiano. Radamel Falcao es el goleador de Galatasaray en la liga, pero todavía no ha tenido el impacto que esperaban de él. Incluso no ha jugado los últimos partidos por presentar molestias de las que todavía no tienen definida una fecha para su vuelta.

Radamel aún no ha rendido lo que esperaba en Turquía y Al Hilal alista la oferta por él. ¿Compartirá ataque con André Carrillo?

