Rodríguez y Farfán son refuerzos de Alianza Lima para el 2021 | Fuente: Alianza Lima

Luego de confirmarse su participación esta temporada en la Liga 1 Betsson, Alianza Lima cerró su periodo de fichajes con la incorporación del delantero colombiano Arley Rodríguez, de pasado en Mannucci, quien es uno de los refuerzos que aguarda por estrenarse con los victorianos.

"Estoy muy feliz y motivado. Llevo pocos días de entrenamiento, sería una mentira decir que no se siente porque tenía tiempo sin ese bagaje. Poco a poco iré estando mejor, igual el martes está un poco lejos, tengo varios días de entrenamiento todavía y quiero poder estar lo más pronto. Aún me falta en lo físico", reconoció el atacante en ‘ESPN’.

Alianza Lima se medirá este martes a Deportivo Municipal por la segunda fecha del Grupo B de la Fase 1. Arley Rodríguez considera complicado que Carlos Bustos lo mande al ruedo, pero quien sí tendría todas las cartas para su debut es Jefferson Farfán. El colombiano aseguró quedar sorprendido con el recibimiento del ‘10’ blanquiazul.

"Me sorprende la manera en que me habló, me dijo "es un placer", y el placer es todo mío. La humildad que tiene Jefferson te ayuda a crecer, a pensar muchas cosas. Un hombre de tanto pergamino que ha logrado mucho, él junto a Barcos y Aguirre son los que llevan la cadena del equipo, con esa experiencia que ellos tienen nos van a llevar a lo más alto", dijo.

Arley Rodríguez fue fichado por toda la temporada 2021 y aseguró que Alianza Lima está en la capacidad para pelear por el título de la Liga 1 Betsson.

"Tenemos un equipo para pelea, me sorprende que jugadores tan jóvenes tengan esa capacidad. Seguramente haremos cosas importantes para bien del equipo", indicó.

