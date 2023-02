Alexis Sánchez llegó al Inter de Milán en condición de préstamo proveniente del Manchester United. | Fuente: Prensa Inter de Milán

El calvario de Alexis Sánchez no parece llegar a un fin. El delantero del Inter de Milán ha disputado tan solo cuatro partidos en lo que va de la temporada por distintos motivos y hasta ahora ha tenido complicaciones para ganarse la confianza de su entrenador Antonio Conte.

Incluso, en su última conferencia de prensa, Antonio Conte fue consultado sobre la situación de Alexis Sánchez y este dejó entrever que su estado físico no ha sido el mejor. No obstante, al estratega del Inter de Milán se le notó enfurecido por la manera cómo se expreso al respecto.

"Si me preguntan por Alexis Sánchez, los futbolistas deben estar bien físicamente para jugar. No estoy loco ni soy un imbécil que le gusta dañarse a sí mismo. Cuando decido poner a alguien dentro del campo es porque tengo mis razones, no es que quiera hacer un hara-kiri o esté demente", dijo.

Pese a solo jugar 4 encuentros en la campaña, Alexis Sánchez tiene un gol en su cuenta con la camiseta del Inter de Milán. El 'Niño Maravilla' espera ponerse en forma y así ser más considerado por Antonio Conte durante la segunda parte de la temporada, pensando en las Eliminatorias hacia Qatar 2022.

