Los jugadores de las Águilas Doradas salieron al campo con un cartel que decía 'primero la vida', #JuegoLimpio | Fuente: @AguilasDoradas

El Águilas Doradas, de la primera división de Colombia, disputa este domingo su partido contra el Boyacá Chicó por la penúltima jornada del Torneo Apertura con los únicos siete jugadores que tiene disponibles, pues 15 de sus futbolistas tienen covid-19 y 7 más están lesionados.

El club colombiano anunció, a través de sus redes, los motivos que lo obligaron a salir con tan pocos jugadores. "Águilas Doradas se verá obligado a presentarse hoy al campo de juego con solo siete jugadores para no ser objeto de sanciones severas", detalló el club de Rionegro (noroeste) y aclaró que solo podrán disputar el encuentro estos futbolistas porque no están disponibles los 22 restantes.El equipo, que pidió el aplazamiento del partido desde el jueves y cuya solicitud fue desestimada por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), explicó que en un principio eran 16 los jugadores contagiados, pero que ya fue habilitado uno de ellos y están a la espera de que se permita jugar a otros dos."Dimayor aprobó un reglamento al inicio de la pandemia que hoy demuestra que fue ligero y adinámico (obliga a desarrollar los encuentros con al menos siete jugadores)", criticó el Águilas Doradas, que es decimosexto y ya no tiene oportunidades de clasificar a los cuartos de final del Torneo Apertura.

Águilas Doradas se presentó con 7 jugadores al duelo contra Boyacá Chicó en Colombia | Fuente: @AguilasDoradas

SI HAY SIETE JUGADORES DEBEN JUGAR

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, aseguró esta semana al canal Win Sports que "si hay 7 jugadores disponibles, hay que presentarse con esos 7 jugadores"."Es claro que el que no se presente pierde los puntos. Entiendo lo que está pasando, pero tiene que presentarse con los 7 jugadores", dijo el directivo.Según Águilas Doradas, el presidente de la Dimayor sugirió que inscribieran para el juego a futbolistas sub'20, pero esto es imposible para ellos porque ni este año ni el pasado hubo campeonato de esa categoría."Hoy Colombia, con esta noticia, será tristemente célebre a nivel mundial amén de nuestro FPC (fútbol profesional colombiano), que en otrora solo gloria consiguiera para nuestra nación", apostilló el club dorado.

La convocatoria de Águilas Doradas | Fuente: @aguilasdoradas

Además de los 15 jugadores contagiados, el club de Rionegro, en el departamento de Antioquia, tiene cuatro contagiados en su cuerpo técnico, que lidera el venezolano Francesco Stifano.El partido de hoy es importante porque en él Boyacá Chicó puede mantener vivas sus esperanzas de no descender, para lo cual necesitará un triunfo y esperar que el Deportivo Pereira, que visita al Envigado, no gane. (EFE)

